2019-06-24T03:18:22+03:00
Общество

Новосибирск накрыло густым туманом

Утром 24 июня густая пелена скрыла верхние этажи зданий
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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На Новосибирск опустился туман.На Новосибирск опустился туман.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Густой туман накрыл Новосибирск 24 июня. Ранним утром он образовался на уровне верхних этажей зданий.

Белая пелена оказалась настолько густой, что верхушки некоторых домов стали практически не видны. При этом вниз, на уровень дорог, туман не опускался.

Наряду с этим явлением, в городе продолжилась не по летнему прохладная погода.

В восьмом часу утра туман стал постепенно рассеиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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