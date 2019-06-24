Новосибирск накрыло густым туманом

СЕГОДНЯ 03:18 2019-06-24T03:18:22+03:00

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Густой туман накрыл Новосибирск 24 июня. Ранним утром он образовался на уровне верхних этажей зданий.

Белая пелена оказалась настолько густой, что верхушки некоторых домов стали практически не видны. При этом вниз, на уровень дорог, туман не опускался.

Наряду с этим явлением, в городе продолжилась не по летнему прохладная погода.

В восьмом часу утра туман стал постепенно рассеиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU