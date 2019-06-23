2019-06-23T18:11:35+03:00
Звезды

Они меняют партнеров и иногда делают это на крыше: любители хастла устроили флешмоб

Танцоры собрались на Михайловской набережной в Новосибирске и зажгли под музыку
Вадим АЛЕКСЕЕВАлена МАРТЫНОВА
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Танцоры собрались на набережной в Новосибирске.Танцоры собрались на набережной в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Фанаты хастла устроили флешмоб в Новосибирске. Он встретились на Михайловской набережной и станцевали под музыку.

Преподаватель танца Денис Григорьев рассказал КП-Новосибирск, что такие open-air проводит с учениками регулярно. Встречаются в разных местах, меняя партнеров.

- В хастл можно привнести что-то от себя. Если другие стили привязаны к музыке, то хастл - это танец, в который можешь привнести, что хочешь, - отрекомендовал свое увлечение Денис.

Фанаты хастла устроили флешмоб в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА

На этот раз на берег Оби пришло 20-30 танцоров. Анастасия Плевина сказала, что танцует с детства, а хастлом занимается два года.

- Обычно танцуем в Первомайском сквере, иногда крышу арендуем и на крыше танцуем. Когда я танцую, мне здорово, хорошо, чувствую себя счастливой, - поделилась эмоциями девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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