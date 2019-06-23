Они меняют партнеров и иногда делают это на крыше: любители хастла устроили флешмоб

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-23T18:11:35+03:00

Танцоры собрались на Михайловской набережной в Новосибирске и зажгли под музыку

Изменить размер текста: A A

Фанаты хастла устроили флешмоб в Новосибирске. Он встретились на Михайловской набережной и станцевали под музыку.

Преподаватель танца Денис Григорьев рассказал КП-Новосибирск, что такие open-air проводит с учениками регулярно. Встречаются в разных местах, меняя партнеров.

- В хастл можно привнести что-то от себя. Если другие стили привязаны к музыке, то хастл - это танец, в который можешь привнести, что хочешь, - отрекомендовал свое увлечение Денис.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716182" frameborder="0"></iframe> Фанаты хастла устроили флешмоб в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА

На этот раз на берег Оби пришло 20-30 танцоров. Анастасия Плевина сказала, что танцует с детства, а хастлом занимается два года.

- Обычно танцуем в Первомайском сквере, иногда крышу арендуем и на крыше танцуем. Когда я танцую, мне здорово, хорошо, чувствую себя счастливой, - поделилась эмоциями девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU