2019-06-23T17:11:48+03:00
Звезды

«Давай, роднулькина, оторвемся»: интернет-фрик Монгол позвал больную девушку в кругосветку

Знаменитый маргинал записал видеообращение для жительницы Новосибирска, которая сейчас проходит лечение. Ей очень понравился такой сюрприз
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Монгол подбодрил жительницу Новосибирска после неприятной операции.Монгол подбодрил жительницу Новосибирска после неприятной операции.Фото: СОЦСЕТИ
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Знаменитый интернет-фрик записал видеопослание жительнице Новосибирска Анастасии Скобликовой. В нем Олег Монгол предложил девушке отправиться в путешествие и затусить.

- Мы с тобой затусим на целый месяц, вокруг света полетим. Поныряем, покупаемся, где-нибудь на море, блин, отдохнем, оторвемся, попьем коктейльчик. Давай, роднулькина, зажигай, - обратился к девушке Монгол.

Также он заверил Настю, что ее синяя часть тела (о чем идет речь, вы легко поймете по видеозаписи) скоро заживет.

- Ты даже не заметишь, как будешь бегать как сайгак, прыгать как антилопа, - заверил Монгол.

"Мы с тобой затусим на целый месяц": интернет-фрик поддержал больную девушку.

Анастасия объяснила КП-Новосибирск, что недавно пережила много уколов - ей сделали операцию по удалению гланд. Поэтому выздоровление ей, действительно, необходимо. А послание от Монгола – это подарок, который организовала племянница.

- Она хотела меня подбодрить, зная, что я люблю всякие приколы. Монгол – фрик, но все же – звезда, - прокомментировала КП-Новосибирск Анастасия, которую такой подарок привел в восторг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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