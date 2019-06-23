«Давай, роднулькина, оторвемся»: интернет-фрик Монгол позвал больную девушку в кругосветку
Знаменитый интернет-фрик записал видеопослание жительнице Новосибирска Анастасии Скобликовой. В нем Олег Монгол предложил девушке отправиться в путешествие и затусить.
- Мы с тобой затусим на целый месяц, вокруг света полетим. Поныряем, покупаемся, где-нибудь на море, блин, отдохнем, оторвемся, попьем коктейльчик. Давай, роднулькина, зажигай, - обратился к девушке Монгол.
Также он заверил Настю, что ее синяя часть тела (о чем идет речь, вы легко поймете по видеозаписи) скоро заживет.
- Ты даже не заметишь, как будешь бегать как сайгак, прыгать как антилопа, - заверил Монгол.
"Мы с тобой затусим на целый месяц": интернет-фрик поддержал больную девушку.
Анастасия объяснила КП-Новосибирск, что недавно пережила много уколов - ей сделали операцию по удалению гланд. Поэтому выздоровление ей, действительно, необходимо. А послание от Монгола – это подарок, который организовала племянница.
- Она хотела меня подбодрить, зная, что я люблю всякие приколы. Монгол – фрик, но все же – звезда, - прокомментировала КП-Новосибирск Анастасия, которую такой подарок привел в восторг.
ИСТОЧНИК KP.RU