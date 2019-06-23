Усатый десантник: кот выжил, упав на машину с шестого этажа
Сначала среди местных разлетелась страшная весть, что на машину упал ребенок. На место выехал участковый и, к счастью, слух не подтвердился. Оказалось, на автомобиль действительно кое-кто спикировал. Но не человек, а кот. Животное смогло пережить это падение.
Инцидент произошел во дворе дома Кропоткина, 269/1. По предварительным данным, усатый десантник сиганул с шестого этажа. История умалчивает, было это спланированной акцией зверя, нечаянным падением, или попыткой суицида. Как бы то ни было, зверь остался жив. А вот у машины выбито лобовое окно.
Кот от дачи показаний воздержался. Впрочем, за порчу имущества его привлекать не будут.
- Участковый уполномоченный выехал на место происшествия. Хозяин кота и владелец автомобиля подошли, конфликта между ними не было, все между собой решили, - сообщила КП-Новосибирск представитель новосибирского управления МВД России Аягоз Ашимова.
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ИСТОЧНИК KP.RU