2019-06-23T13:59:39+03:00
Дом. Семья

Усатый десантник: кот выжил, упав на машину с шестого этажа

История произошла в Новосибирске. Хозяин бессмертного кота и владелец машины решили вопрос миром
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Кот выжил после экстремального падения.Кот выжил после экстремального падения.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Сначала среди местных разлетелась страшная весть, что на машину упал ребенок. На место выехал участковый и, к счастью, слух не подтвердился. Оказалось, на автомобиль действительно кое-кто спикировал. Но не человек, а кот. Животное смогло пережить это падение.

Инцидент произошел во дворе дома Кропоткина, 269/1. По предварительным данным, усатый десантник сиганул с шестого этажа. История умалчивает, было это спланированной акцией зверя, нечаянным падением, или попыткой суицида. Как бы то ни было, зверь остался жив. А вот у машины выбито лобовое окно.

Кот от дачи показаний воздержался. Впрочем, за порчу имущества его привлекать не будут.

- Участковый уполномоченный выехал на место происшествия. Хозяин кота и владелец автомобиля подошли, конфликта между ними не было, все между собой решили, - сообщила КП-Новосибирск представитель новосибирского управления МВД России Аягоз Ашимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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