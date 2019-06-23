2019-06-23T12:47:16+03:00
Происшествия

Ошпарила себе грудь кипятком и обвинила мужчину: в Новосибирской области суд рассмотрит необычное дело

Женщина придумали экзотическое наказание своему сожителю, но сама попала под уголовную статью
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Женщину ждет суд за ложный донос.Женщину ждет суд за ложный донос.
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Женщина из Татарска инсценировала преступление, выставив себя жертвой жестокого сожителя. Изначально, она не планировала такой провокации, но подвернулся случай…

- В ходе ссоры с сожителем схватила чайник, в котором была горячая вода, чтобы ударить его, однако не удержала равновесия и пролила кипяток себе на руку и грудь, - сообщает об инциденте Прокуратура Новосибирской области.

42-летняя женщина была пьяна. Возможно, поэтому и не удержала емкость с кипятком. Однако быстро сориентировалась и решила устроить наказание оппоненту.

- Позвонила в скорую помощь и сообщила, что ее облил кипятком сожитель, - говорят в прокуратуре.

Однако обман раскрылся, и теперь сама лжедоносчица пойдет под суд. По уголовной статье 306 «Заведомо ложный донос» ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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