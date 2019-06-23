Японский энцефалит и лихорадка Западного Нила: новосибирский ученый рассказал, какими вирусами могут заразить комары
Комары способны переносить вирусы от одного человека к другому. Какие заболевания могут передать эти насекомые, рассказала Маргарита Романенко, научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета.
- Различные виды комаров переносят немало возбудителей опасных заболеваний, в том числе малярии, желтой лихорадки, лихорадки денге, японского энцефалита, лихорадки Зика, лихорадки Западного Нила и ряд других инфекций. Из всей этой «прелести» сибирякам может перепасть с большой вероятностью вирус лихорадки Западного Нила, и это — доказано, - сказала кандидат биологических наук.
Эксперт предполагает, что комар способен переносить и гепатит С, но пока этот вирус в живом насекомом не находили. Кровосос может перенести и гепатит В.
- Однако специально отмечу, что никаких доказанных случаев передачи заболевания вирусов гепатита В и С от комаров людям пока что не было зафиксировано, - уточнила Романенко.
К счастью, комары не переносят ВИЧ. Они сами не подвержены такому вирусы.
- Что касается ВИЧ, то, к счастью, на поверхности клеток комара нет соответствующих рецепторов, с помощью которых вирус проникает в эти клетки, соответственно, вирус в них не проникает и не размножается, - пояснила научный сотрудник.
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ИСТОЧНИК KP.RU