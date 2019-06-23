Похититель сырого мяса попал в руки полиции
На краже сырого мяса попался работник новосибирского магазина. Он неоднократно уносил товар домой, но пока не было ревизии, это оставалось незамеченным.
Когда продукцию пересчитали, пропажа вскрылась. Тогда в магазин на Бердском шоссе вызвали полицию. Сотрудники вычислили похитителя.
- В отношении 30-летнего жителя Советского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает областное управление МВД России.
Как выяснилось, работник мясного цеха натаскал продукции на 15600 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU