Девушка была оператором и занималась фасовкой: в Новосибирске спецназ поймал молодых наркодельцов

СЕГОДНЯ 06:31 2019-06-23T06:31:10+03:00

Двух преступников задержали в лесу, когда они делали закладки, а их сообщницу взяли дома

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Новосибирская полиция задержала наркоторговцев. В группе оказалось двое парней и одна девушка. Им всего по 21-22 года. Спецназ отдельно взял молодых мужчин, а отдельно – их сообщницу.

Часть операции прошла в лесу недалеко от улицы Лесосечной в Советском районе. Улики оказались в сумке одного из преступников.

- Сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты полимерные пакеты, в которых находились наркотические средства и психотропные вещества: около одного грамма амфетамина и столько же марихуаны, а также синтетический наркотик a-PVP общей массой около 61 грамма. В ходе обследования близлежащей территории наркополицейскими был обнаружен «тайник-закладка» с наркотическим средством а-PVP массой около 30 граммов, - сообщает областное управление МВД России.

Так были задержаны молодые люди, а девушку застали дома в Октябрьском районе. По данным полиции, у нее и ее криминальных коллег были разные функции. Девица работала оператором, в интернете переписывалась с поставщиками и покупателями, а также занималась фасовкой. Парни же раскладывали закладки.

МВД возбудило дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

- За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы, - напоминает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU