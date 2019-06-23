КАМаз выехал на встречку под Новосибирском, погиб молодой водитель «Жигулей»

СЕГОДНЯ 05:58 2019-06-23T05:58:38+03:00

Полиция выясняет, по какой причине водитель грузовика нарушил правила

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Водитель легковой машины погиб от столкновения с грузовиком. Смертельная авария произошла ранним утром 22 июня. По данным областного управления МВД России, это случилось в 6.20 в Убинском районе на федеральной трассе «Иртыш».

- 46-летний житель Доволенского район за рулем автомобиля «Камаз» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21093», - сообщает ведомство.

За рулем легковой машины находился 24 летний парень. Авария стала для него смертельной.

Причины ДТП выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU