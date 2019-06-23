2019-06-23T03:07:15+03:00
Общество

Зарплаты ниже, чем у Томичей и Кемеровчан: облстат сравнил зарплаты в Новосибирской области и других регионах

По официальным данным, средняя зарплата сибиряка – 38615 рублей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Облстат подсчитал зарплаты в регионах СибириОблстат подсчитал зарплаты в регионах СибириФото: Андрей КОПАЛОВ
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Облстат подсчитал зарплаты в Сибири. Во всем округе средняя составила 38615 рублей. А вот в регионах она разнится.

- Более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, - сообщает ведомство.

В Красноярском крае официальная цифра – 47304 рубля. Разумеется, в каждой из отраслей она – разная. Больше всего достается тем, кто занят в добыче полезных ископаемых – 102874 рубля в месяц.

А вот в Алтайском крае зарплаты очень скромные. В среднем, по официальным данным – 25661 рублей. В рейтинге этого региона самая бедная сфера – «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Всего 16508 рублей.

Средняя зарплата новосибирца, как считает ведомство – 36239 рублей. При этом в деятельности гостиниц и общепита - 22198 рублей, а в наиболее выгодной финансовой и страховой деятельности – 66460 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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