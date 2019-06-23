Погода на день в Новосибирске: 23 июня будет гроза
Впрочем, дождь, по мнению синоптиков, пройдет небольшой
В Новосибирске продолжают лить дождиФото: "КП" Архив
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23 июня будет не жарко. Западно-Сибирский гидрометцентр прогнозирует на день +18° +20°. К вечеру ожидается понижение температуры.
«Переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза», - передают прогноз синоптики.
Ожидается и ветер - 4-9 метров в секунду. А местами - порывы до 14 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU