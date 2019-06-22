«Это что еще за «пуси»: девушки с розовыми винтовками устроили танцы на Монументе Славы

СЕГОДНЯ 20:38 2019-06-22T20:41:08+03:00

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Видео со скандальным танцем девушек с розовыми винтовками разместил на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Кудинов. В кадре видно, как две сибирячки в розовых платьях маршируют и позируют на фоне Монумента Славы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716111" frameborder="0"></iframe> Девушки с розовыми винтовками устроили танцы на Монументе Славы.

- Говорят, снимают пацифистский клип. Оператор отказался от интервью. Сказал, что это может быть не так понято, что это - не антипатриотческое что-то, как можно подумать, - написал в комментариях Алексей. - Как нужно было подумать, я так и не понял.

Пользователи соцсетей поступок девушек осудили и в комментариях не стеснялись в выражениях.

- Это что за ерунда такая, - возмущаются одни.

- Очередные «пуси», - считают вторые.

- Интересно, кто эту провокацию замутил? – недоумевают третьи.

- Слабый эффект подтверждает, что Новосибирск в целом город адекватных людей, - пишут четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU