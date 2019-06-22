«Это что еще за «пуси»: девушки с розовыми винтовками устроили танцы на Монументе Славы
Видео со скандальным танцем девушек с розовыми винтовками разместил на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Кудинов. В кадре видно, как две сибирячки в розовых платьях маршируют и позируют на фоне Монумента Славы.
Девушки с розовыми винтовками устроили танцы на Монументе Славы.
- Говорят, снимают пацифистский клип. Оператор отказался от интервью. Сказал, что это может быть не так понято, что это - не антипатриотческое что-то, как можно подумать, - написал в комментариях Алексей. - Как нужно было подумать, я так и не понял.
Пользователи соцсетей поступок девушек осудили и в комментариях не стеснялись в выражениях.
- Это что за ерунда такая, - возмущаются одни.
- Очередные «пуси», - считают вторые.
- Интересно, кто эту провокацию замутил? – недоумевают третьи.
- Слабый эффект подтверждает, что Новосибирск в целом город адекватных людей, - пишут четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU