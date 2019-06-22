2019-06-22T20:41:08+03:00
Общество

«Это что еще за «пуси»: девушки с розовыми винтовками устроили танцы на Монументе Славы

Пользователей соцсетей возмутил поступок сибирячек
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Образ девушек многим пришелся не по душе. Фото: Алексей КУДИНОВ.Образ девушек многим пришелся не по душе. Фото: Алексей КУДИНОВ.
Изменить размер текста:

Видео со скандальным танцем девушек с розовыми винтовками разместил на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Кудинов. В кадре видно, как две сибирячки в розовых платьях маршируют и позируют на фоне Монумента Славы.

Девушки с розовыми винтовками устроили танцы на Монументе Славы.

- Говорят, снимают пацифистский клип. Оператор отказался от интервью. Сказал, что это может быть не так понято, что это - не антипатриотческое что-то, как можно подумать, - написал в комментариях Алексей. - Как нужно было подумать, я так и не понял.

Пользователи соцсетей поступок девушек осудили и в комментариях не стеснялись в выражениях.

- Это что за ерунда такая, - возмущаются одни.

- Очередные «пуси», - считают вторые.

- Интересно, кто эту провокацию замутил? – недоумевают третьи.

- Слабый эффект подтверждает, что Новосибирск в целом город адекватных людей, - пишут четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«На улице жара, вспотел»: в Новосибирске водитель маршрутки провез пассажиров с открытой дверью
«Что за изверги живут среди нас?»: новосибирец выкинул щенка с третьего этажа
«Совсем как дети»: малыши-мангусты играют в обгоняшки в зоопарке
«Распылил баллончик прямо в лицо»: 19-летний парень ограбил собственного отца
«Сотни людей теперь в пробке стоят»: в Новосибирске девушка на иномарке врезалась в маршрутку
«Мальчишки наслаждались приключением»: спасатели помогли детям, катавшимся на опасном плоту по Оби
«Сделала маме кусь»: видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети
«Сломали деревья, сожгли беседку»: вандалы поглумились над Аллеей Дружбы на границе Новосибирской области
Погода на день в Новосибирске: 22 июня жара сменится грозами
Сняла штаны и показала все: трансгендер устроил скандал из-за раздевалки в фитнес-клубе
На глазах внука: водитель «газели» подрался с пожилым чернобыльцем
«Галерея Новосибирск» продлит время работы
«Как еще машину не закрутило»: в соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево