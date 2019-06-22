2019-06-22T19:47:27+03:00
Общество

«На улице жара, вспотел»: в Новосибирске водитель маршрутки провез пассажиров с открытой дверью

К счастью, во время этой поездки никаких ЧП не случилось
Татьяна СОЛОВОВА
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Пассажиры ехали с открытой дверью несколько минут. Фото: «Инцидент Новосибирск».Пассажиры ехали с открытой дверью несколько минут. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Видео с кадрами экстремальной поездки, которую устроил водитель маршрутки №16, появилось в группе «Инцидент Новосибирск».

В Новосибирске водитель маршрутки провез пассажиров с открытой дверью.Водитель маршрутки №16 забыл закрыть дверь в маршрутке и прокатил пассажиров с ветерком, невольно устроив своеобразный аттракцион. Как сообщает очевидец, микроавтобус ехал так примерно от кольца на Бориса Богаткова (остановка "Автопарк"), до остановки "Улица Есенина". На наш вопрос, почему же никто не сообщил водителю, очевидец сказал, что "постеснялись наверное". Видео поделился наш подписчик Алексей.

- Водитель забыл закрыть дверь в маршрутке и прокатил пассажиров с ветерком, невольно устроив своеобразный аттракцион, - передает слова очевидцев паблик. – Микроавтобус ехал так примерно от кольца на улице Бориса Богаткова (остановка «Автопарк») до остановки «Улица Есенина».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают эту историю и юморят в комментариях:

- Бывает, и что? Зато свежо, надоели перегаром вонять! Вам лишь бы пожурить, хотя самое странное, что подсказать водителю никто не смог. Он такой же как вы человек, со своими мыслями! – пишут одни.

- На улице жара, спасибо надо сказать водителю! – считают другие.

- Вспотел, бедолага, а не забыл, - уверены в причинах такого поступка третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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