2019-06-22T18:17:40+03:00
Происшествия

«Что за изверги живут среди нас?»: новосибирец выкинул щенка с третьего этажа

Животное выжило, но ему пришлось сделать несколько операций
Татьяна СОЛОВОВА
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Щенок чудом выжил после падения с 3 этажа. Фото: «Инцидент Новосибирск».Щенок чудом выжил после падения с 3 этажа. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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О жуткой истории, которая произошла с щенком в Дзержинском районе, очевидцы рассказали на странице группы «Инцидент Новосибирск».

- Мой сосед выкинул с третьего этажа своего щенка, который чудом остался жив. Я повезла щенка в клинику, где выяснилось, что у него сломаны три лапы из четырех, - описывает случившееся неравнодушная сибирячка.

Щенок чудом выжил, но ему пришлось сделать две операции: сейчас спасенный питомец живет на базе реабилитации в Кольцово. А соседка живодера пытается добиться, чтобы в отношении него завели уголовное дело за жесткое обращение с животными.

Пользователей соцсетей возмутила эта история, и они не сдерживают эмоций в комментариях:

- Хорошо, что собака жива! Что за изверги живут среди нас? – негодуют одни.

- Урод моральный просто, - согласны с ними другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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