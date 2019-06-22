«Совсем как дети»: малыши-мангусты играют в обгоняшки в зоопарке
Совсем недавно в новосибирском зоопарке случилось пополнение: там родились маленькие мангусты. Посетителям они начали показываться в середине июня, и пенсионерке Анне Новиковой удалось сделать с ними забавное видео. В кадре видно, как два детеныша пытаются играть обгоняшки, а потом пытаются забраться в нору.
Малыши-мангусты играют в обгоняшки в зоопарке.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило
- У меня впервые получилось их снять пару дней назад, - рассказывает Анна Новикова. – Они неугомонные: постоянно куда-то бегут, играют – в общем, совсем как дети. Так что поймать нужный кадр с ними оказалось непросто.
Зато пользователи соцсетей от видео новосибирской пенсионерки в полном восторге:
- Обзор мира животных у вас, Анна, получается, - хвалят сибирячку одни.
- Чудесные малыши, - восхищаются другие.
- Какие упитанные, - пишут третьи.
ИСТОЧНИК KP.RU