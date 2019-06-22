2019-06-22T16:04:14+03:00
Общество

«Совсем как дети»: малыши-мангусты играют в обгоняшки в зоопарке

Забавное видео Анне Новиковой удалось снять в новосибирском зоопарке
Татьяна СОЛОВОВА
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Мангусты бегают и играют, пока их родители отдыхают рядом. Фото: Анна НОВИКОВА.Мангусты бегают и играют, пока их родители отдыхают рядом. Фото: Анна НОВИКОВА.
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Совсем недавно в новосибирском зоопарке случилось пополнение: там родились маленькие мангусты. Посетителям они начали показываться в середине июня, и пенсионерке Анне Новиковой удалось сделать с ними забавное видео. В кадре видно, как два детеныша пытаются играть обгоняшки, а потом пытаются забраться в нору.

Малыши-мангусты играют в обгоняшки в зоопарке.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

- У меня впервые получилось их снять пару дней назад, - рассказывает Анна Новикова. – Они неугомонные: постоянно куда-то бегут, играют – в общем, совсем как дети. Так что поймать нужный кадр с ними оказалось непросто.

Зато пользователи соцсетей от видео новосибирской пенсионерки в полном восторге:

- Обзор мира животных у вас, Анна, получается, - хвалят сибирячку одни.

- Чудесные малыши, - восхищаются другие.

- Какие упитанные, - пишут третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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