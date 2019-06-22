«Распылил баллончик прямо в лицо»: 19-летний парень ограбил собственного отца

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-22T15:05:14+03:00

Сибиряки ехали со сделки по продаже дома, когда молодой человек напал на родственника

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Новосибирские полицейские узнали об этом ограблении, когда к ним за помощью обратился 42-летний сибиряк. Мужчина рассказал, что его ограбил собственный сын, когда они возвращались со сделки по продаже дома.

- Они ехали на машине, за рулем был сын пострадавшего мужчины, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – Молодой человек распылил в лицо отцу газовый баллончик и остановил автомобиль.

Когда сибиряк выбрался из авто, его сын уехал с сумкой, в которой находились более 770 тысяч рублей. Парень, который раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество, в итоге бросил авто в одном из садовых обществ в Новосибирском районе. А потом спрятал деньги и попытался скрыться у знакомых. Но его вскоре нашли полицейские:

- Возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - поясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU