2019-06-22T15:05:14+03:00
Происшествия

«Распылил баллончик прямо в лицо»: 19-летний парень ограбил собственного отца

Сибиряки ехали со сделки по продаже дома, когда молодой человек напал на родственника
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Полицейские отыскали парня по горячим следам.Полицейские отыскали парня по горячим следам.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Новосибирские полицейские узнали об этом ограблении, когда к ним за помощью обратился 42-летний сибиряк. Мужчина рассказал, что его ограбил собственный сын, когда они возвращались со сделки по продаже дома.

- Они ехали на машине, за рулем был сын пострадавшего мужчины, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. – Молодой человек распылил в лицо отцу газовый баллончик и остановил автомобиль.

Когда сибиряк выбрался из авто, его сын уехал с сумкой, в которой находились более 770 тысяч рублей. Парень, который раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество, в итоге бросил авто в одном из садовых обществ в Новосибирском районе. А потом спрятал деньги и попытался скрыться у знакомых. Но его вскоре нашли полицейские:

- Возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - поясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24