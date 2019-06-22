2019-06-22T14:39:39+03:00
Происшествия

«Сотни людей теперь в пробке стоят»: в Новосибирске девушка на иномарке врезалась в маршрутку

К счастью, никто серьезно не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла в субботу.Авария произошла в субботу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В субботу, 22 июня, серьезная авария произошла на улице Большевистской возле остановки «Карьер Борок»: там иномарка протаранила маршрутку.

- Девушка за рулём седана Toyota Corolla врезалась в пассажирский микроавтобус, который ехал по маршруту № 301, - рассказала в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - От удара у легковушки разбилась фара и повредился бампер.

К счастью, серьезных травм никто не получил. Однако участники аварии заняли две полосы на дороге, из-за чего образовалась пробка. И из-за этого сейчас новосибирцы возмущаются в соцсетях:

- Внушительный затор. Стою на разъезде, а концом пробки и не пахнет, - пишут одни.

- Теперь из-за нее одной сотни людей в пробке стоят, - согласны с ними другие.

Откликнулся в комментариях и сам водитель пострадавшей маршрутки:

- Девочка, видимо, недавно за рулем, отвлеклась и стукнула. Перепугала сильно но нечего страшного не произошло, разошлись быстро, - описал ситуацию он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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