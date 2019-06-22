«Мальчишки наслаждались приключением»: спасатели помогли детям, катавшимся на опасном плоту по Оби

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-22T09:10:48+03:00

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Подростков, которые вечером катались на самодельном плоту по Оби, спасатели увидели чуть ниже Димитровского моста, в районе улицы Волколакова, 77.

- Со стороны пескобазы на перехват плота вышел дежуривший катер службы МАСС с двумя спасателями, - рассказывают в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Мальчишка, которые решились на авантюру, 11 и 12 лет. И они явно не понимали, насколько такое путешествие опасно.

- Ребятишки усердно гребли вдоль берега, явно наслаждаясь своим приключением, - продолжают в ведомстве. – Хотя их самодельный плот мог в любой момент перевернуться или уйти под воду. Он был изготовлен из старой, потрескавшейся на солнце лодочной камеры и незакреплённых досок для сидения.

В итоге спасатели пересадили детей в катер, а потом высадили их на берегу. Плот же у мальчишек забрали, потому что он очень опасен и с детьми могла случиться беда.

Мальчишки катались на опасном плоту по Оби.Вчера, ближе к вечеру, спасатели МАСС сняли с самодельного плота двух подростков, которые катались на реке Обь, чуть ниже Димитровского моста. В очередной раз напоминаем родителям. Ваша беспечность может стоить жизни вашим детям! Не оставляйте детей одних на реках и водоёмах города без присмотра. Помните о том, что вода не прощает ошибок. Берегите себя и своих близких! В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49. https://vk.com/mass54

ИСТОЧНИК KP.RU