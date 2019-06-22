«Сделала маме кусь»: видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети
Белочка Соня – рыжая звезда «Инстаграма» из Сибири: на страничке, которую ведет хозяйка зверька – Елена Ермакова – уже 9,5 с половиной тысяч подписчиков. В новом видео, которое опубликовала Елена, она показала подписчикам, что ее питомцу нравится делать больше всего.
Видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети.
- Самое любимое занятие у Соньки - это бег. На втором месте - умывания и уход за своей шубкой. Ещё любит грызть всё, что увидит, - с юмором описывает привычки белочки сибирячка. И в свободное время от всех важных дел она иногда играет с рукой или рукавами кофт в нападение.
В ролике есть кадры, как Соня во время игры кусает свою хозяйку, и поклонники поинтересовались:
- Сильно прикусывает? –спросили они.
- Нет, она аккуратненько, даже следов не остаётся, - ответила подписчикам Елена.
ИСТОЧНИК KP.RU