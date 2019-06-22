2019-06-22T08:17:51+03:00
Дом. Семья

«Сделала маме кусь»: видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети

Ролик уже набрал более 2 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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На страничке Сони уже 9,5 тысяч подписчиков. Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/На страничке Сони уже 9,5 тысяч подписчиков. Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/
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Белочка Соня – рыжая звезда «Инстаграма» из Сибири: на страничке, которую ведет хозяйка зверька – Елена Ермакова – уже 9,5 с половиной тысяч подписчиков. В новом видео, которое опубликовала Елена, она показала подписчикам, что ее питомцу нравится делать больше всего.

Видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети.

- Самое любимое занятие у Соньки - это бег. На втором месте - умывания и уход за своей шубкой. Ещё любит грызть всё, что увидит, - с юмором описывает привычки белочки сибирячка. И в свободное время от всех важных дел она иногда играет с рукой или рукавами кофт в нападение.

В ролике есть кадры, как Соня во время игры кусает свою хозяйку, и поклонники поинтересовались:

- Сильно прикусывает? –спросили они.

- Нет, она аккуратненько, даже следов не остаётся, - ответила подписчикам Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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