«Сделала маме кусь»: видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-22T08:17:51+03:00

На страничке Сони уже 9,5 тысяч подписчиков. Фото: www.instagram.com/squirrel_sonya/

Ролик уже набрал более 2 тысяч просмотров

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Белочка Соня – рыжая звезда «Инстаграма» из Сибири: на страничке, которую ведет хозяйка зверька – Елена Ермакова – уже 9,5 с половиной тысяч подписчиков. В новом видео, которое опубликовала Елена, она показала подписчикам, что ее питомцу нравится делать больше всего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716038" frameborder="0"></iframe> Видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети.

- Самое любимое занятие у Соньки - это бег. На втором месте - умывания и уход за своей шубкой. Ещё любит грызть всё, что увидит, - с юмором описывает привычки белочки сибирячка. И в свободное время от всех важных дел она иногда играет с рукой или рукавами кофт в нападение.

В ролике есть кадры, как Соня во время игры кусает свою хозяйку, и поклонники поинтересовались:

- Сильно прикусывает? –спросили они.

- Нет, она аккуратненько, даже следов не остаётся, - ответила подписчикам Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU