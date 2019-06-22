2019-06-22T07:13:28+03:00
Общество

«Сломали деревья, сожгли беседку»: вандалы поглумились над Аллеей Дружбы на границе Новосибирской области

Компания, которой принадлежат постройки, уже обратилась с заявлением в полицию
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
От беседки остались обгоревшие бревна.От беседки остались обгоревшие бревна.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

О ЧП, которое произошло на границе Новосибирской области и Алтайского края, очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Аллея Дружбы, которую еще в 2015 году обустроила частная сельхозкомпания, сотрудничающая с Поднебесной, пострадала от натиска вандалов.

- Сломаны деревья, высаженные в 2017 году российскими и китайскими профессорами и академиками в честь сотрудничества в сфере науки. Еще сожгли деревянную беседку, сделанную в восточном стиле, и измазали пятиметровый Кремль, - перечисляют очевидцы.

Компания уже обратилась за помощью в полицию. А пользователи соцсетей возмущены произошедшим:

- Хоть что-то для людей делают, нет же: надо изгадить, сломать, - негодуют одни.

- Сломал - восстанови за свои средства, даже если придется до конца своих дней восстанавливать, - считают другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мальчишки наслаждались приключением»: спасатели помогли детям, катавшимся на опасном плоту по Оби
«Сделала маме кусь»: видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети
Погода на день в Новосибирске: 22 июня жара сменится грозами
Сняла штаны и показала все: трансгендер устроил скандал из-за раздевалки в фитнес-клубе
На глазах внука: водитель «газели» подрался с пожилым чернобыльцем
«Галерея Новосибирск» продлит время работы
«Как еще машину не закрутило»: в соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево
Как тебя поймать? Котята-сервалы учатся играть в футбол в зоопарке
«Она поехала со мной добровольно. В поход!»: разведчика, который похитил свою бывшую жену, доставили в суд
Отцу, спасшему на пожаре любовницу, а не 5 детей, зачитали приговор
На него рухнул песчаный берег: 10-летний мальчик погиб, играя у реки
Ушел из дома престарелых: в Бердске пропал пенсионер в рубашке и тапочках
ЧП на «Наутилусе»: спасатели до утра искали девушку, которая пошла ночью купаться
«Не зима на улице»: кондуктор не смогла рассчитать школьников по терминалу и выгнала их из автобуса
«Полоса препятствий»: на детской площадке в жилом дворе прогнили доски и развалились качели
«Суровый чел»: мужчина в плаще и шлепках рассмешил пассажиров в транспорте
«Скрутил номера и уехал»: в Новосибирске устроивший аварию водитель скрылся с места ДТП
Погода на день в Новосибирске: 21 июня будет жарко
Новосибирцы задолжали денег за капитальный ремонт жилья
Налетай на яйца! Эксперты назвали продукты, которые подешевели в Новосибирской области
В Новосибирской области пройдет военно-спортивная игра «Победа»
Срок за сахарок: сибиряк хотел украсть из магазина 12 плиток шоколада
До конца сбора осталось 10 дней: Мише из Новосибирска нужна помощь
Отшельники из «лисьей норы»: пара из Москвы променяла магазины и интернет на сибирскую глушь
«Гвардейцы» задержали хулигана
В мэры Новосибирска рвется «авторитетный» бизнесмен: городу грозит передел собственности и возращение в лихие девяностые
Новосибирская область — самый успешный регион СФО в программе капремонта