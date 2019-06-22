«Сломали деревья, сожгли беседку»: вандалы поглумились над Аллеей Дружбы на границе Новосибирской области

СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-22T07:13:28+03:00

Компания, которой принадлежат постройки, уже обратилась с заявлением в полицию

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О ЧП, которое произошло на границе Новосибирской области и Алтайского края, очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Аллея Дружбы, которую еще в 2015 году обустроила частная сельхозкомпания, сотрудничающая с Поднебесной, пострадала от натиска вандалов.

- Сломаны деревья, высаженные в 2017 году российскими и китайскими профессорами и академиками в честь сотрудничества в сфере науки. Еще сожгли деревянную беседку, сделанную в восточном стиле, и измазали пятиметровый Кремль, - перечисляют очевидцы.

Компания уже обратилась за помощью в полицию. А пользователи соцсетей возмущены произошедшим:

- Хоть что-то для людей делают, нет же: надо изгадить, сломать, - негодуют одни.

- Сломал - восстанови за свои средства, даже если придется до конца своих дней восстанавливать, - считают другие.

ИСТОЧНИК KP.RU