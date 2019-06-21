2019-06-21T17:01:46+03:00
Общество

Сняла штаны и показала все: трансгендер устроил скандал из-за раздевалки в фитнес-клубе

Необычного клиента в спортзале сначала приняли за девушку
Татьяна СОЛОВОВА
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Трансгендер не захотел находиться в общей раздевалке.Трансгендер не захотел находиться в общей раздевалке.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Скандал грянул в одном из популярных новосибирских фитнес- клубов: миловидная клиентка вдруг начала требовать для себя отдельную раздевалку.

- Я сначала подумала, что это девушка, только накачанная. Даже спросила, не занимается ли она профессиональным спортом, - рассказывает администратор спортзала. – У нее ведь и грудь есть, и выглядит она совсем как женщина, и голос негрубый. Да все абсолютно нормально было, когда она пришла первый раз знакомиться с тренером. Поэтому ее просьба показалась странной …

Паспорт посетительница тоже не предъявляла: сказала, что документов с собой нет, и ей оформили абонемент без них. И уже после этого клиентка стала возмущаться.

- Заявила, что ей в других спортзалах разрешали раздеваться в тренерской, - описывает поведение клиентки администратор. – Мы стали спрашивать, в чем дело, а она просто спустила штаны и показала все… Оказалось, что это – парень… Но у нас ведь клуб, где люди занимаются единоборствами, о толерантности здесь речи не идет…

В итоге трансгендер ушел из клуба со скандалом, и больше там так и не появлялся. Хотя абонемент у него есть до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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