На глазах внука: водитель «газели» подрался с пожилым чернобыльцем

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-21T12:54:53+03:00

Дедушка мальчика в итоге упал в обморок, но общественность оценивает этот случай неоднозначно

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В Новосибирске на улице Русской, во дворе дома 38, произошел конфликт между «газелистом» и пожилым пешеходом. 60-летний мужчина гулял во дворе с маленьким внуком, он решил сделать замечание водителю по поводу парковки. Все это вылилось в перепалку, водитель не выдержал, сначала повалил пожилого человека на землю, сел в автомобиль, чтобы уехать, но пешеход ударил машину и бой продолжился. О потасовке рассказывает дочь пожилого человека Юлия Соколова.

— Неизвестным мужчиной был избит 60-летний ветеран боевых действий, чернобылец, военный пенсионер. Все произошло из-за замечания о неправильной парковке. Ребенок испугался — ведь папа, упав, потерял сознание. Очнулся на руках у соседей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Помощь оказана. Побои сняты — заявление в полицию написано.

Родственники ищут очевидцев, чтобы найти водителя, который уехал с места происшествия. Сообщение о поисках опубликовано в местной группе «Шлюз. Новосибирск». Не все подписчики встали на сторону пожилого человека.

— Водила, конечно, переборщил. Но надо объективно видео посмотреть. Явно, что мужик к водителю лезет первый, встает и лезет, нарываясь на побои, видно же, что тот молодой и сильнее, зачем продолжать конфликт было? Чего он ожидал? Скорейшего выздоровления ему.

— Вы не задавали вопрос деду вашего трехлетнего сына, для чего он полез к водителю, гуляя с маленьким ребенком? Я бы задумалась отпускать в дальнейшем малыша одного с задиристым дедом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715920" frameborder="0"></iframe> Водитель "газели" побил чернобыльца..

ИСТОЧНИК KP.RU