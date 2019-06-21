2019-06-21T12:54:53+03:00
Общество

На глазах внука: водитель «газели» подрался с пожилым чернобыльцем

Дедушка мальчика в итоге упал в обморок, но общественность оценивает этот случай неоднозначно
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Водитель "газели" ударил пожилого человека и уехал. Фото: кадр из ролика.Водитель "газели" ударил пожилого человека и уехал. Фото: кадр из ролика.
Изменить размер текста:

В Новосибирске на улице Русской, во дворе дома 38, произошел конфликт между «газелистом» и пожилым пешеходом. 60-летний мужчина гулял во дворе с маленьким внуком, он решил сделать замечание водителю по поводу парковки. Все это вылилось в перепалку, водитель не выдержал, сначала повалил пожилого человека на землю, сел в автомобиль, чтобы уехать, но пешеход ударил машину и бой продолжился. О потасовке рассказывает дочь пожилого человека Юлия Соколова.

— Неизвестным мужчиной был избит 60-летний ветеран боевых действий, чернобылец, военный пенсионер. Все произошло из-за замечания о неправильной парковке. Ребенок испугался — ведь папа, упав, потерял сознание. Очнулся на руках у соседей. Сейчас пострадавший находится в больнице. Помощь оказана. Побои сняты — заявление в полицию написано.

Родственники ищут очевидцев, чтобы найти водителя, который уехал с места происшествия. Сообщение о поисках опубликовано в местной группе «Шлюз. Новосибирск». Не все подписчики встали на сторону пожилого человека.

— Водила, конечно, переборщил. Но надо объективно видео посмотреть. Явно, что мужик к водителю лезет первый, встает и лезет, нарываясь на побои, видно же, что тот молодой и сильнее, зачем продолжать конфликт было? Чего он ожидал? Скорейшего выздоровления ему.

— Вы не задавали вопрос деду вашего трехлетнего сына, для чего он полез к водителю, гуляя с маленьким ребенком? Я бы задумалась отпускать в дальнейшем малыша одного с задиристым дедом.

Водитель "газели" побил чернобыльца..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Галерея Новосибирск» продлит время работы
«Как еще машину не закрутило»: в соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево
Как тебя поймать? Котята-сервалы учатся играть в футбол в зоопарке
«Она поехала со мной добровольно. В поход!»: разведчика, который похитил свою бывшую жену, доставили в суд
Отцу, спасшему на пожаре любовницу, а не 5 детей, зачитали приговор
На него рухнул песчаный берег: 10-летний мальчик погиб, играя у реки
Ушел из дома престарелых: в Бердске пропал пенсионер в рубашке и тапочках
ЧП на «Наутилусе»: спасатели до утра искали девушку, которая пошла ночью купаться
«Не зима на улице»: кондуктор не смогла рассчитать школьников по терминалу и выгнала их из автобуса
«Полоса препятствий»: на детской площадке в жилом дворе прогнили доски и развалились качели
«Суровый чел»: мужчина в плаще и шлепках рассмешил пассажиров в транспорте
«Скрутил номера и уехал»: в Новосибирске устроивший аварию водитель скрылся с места ДТП
Погода на день в Новосибирске: 21 июня будет жарко
Новосибирцы задолжали денег за капитальный ремонт жилья
Налетай на яйца! Эксперты назвали продукты, которые подешевели в Новосибирской области
В Новосибирской области пройдет военно-спортивная игра «Победа»
Срок за сахарок: сибиряк хотел украсть из магазина 12 плиток шоколада
До конца сбора осталось 10 дней: Мише из Новосибирска нужна помощь
Отшельники из «лисьей норы»: пара из Москвы променяла магазины и интернет на сибирскую глушь
«Гвардейцы» задержали хулигана
В мэры Новосибирска рвется «авторитетный» бизнесмен: городу грозит передел собственности и возращение в лихие девяностые
Новосибирская область — самый успешный регион СФО в программе капремонта