«Галерея Новосибирск» продлит время работы

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-21T12:27:23+03:00

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Покупателей ждут скидки до 70% на коллекции модной одежды, обуви, белья, купальников и аксессуаров, на парфюмы, косметику, украшения и товары для дома. Все магазины в торговом центре будут работать до часу ночи.

Те, кто совершит покупки на сумму от 2000 рублей с 17 по 29 июня, смогут принять участие в розыгрыше денежных сертификатов на шопинг номиналом до 50 тысяч рублей и других ценных призов.

Кроме возможности сделать покупки в ночное время, в рамках акции «Ночь распродаж» посетителей ждут нестандартные мастер-классы, креативные фотозоны, шопинг-сопровождение от школы стилистов Yummy. На первом этаже будет работать бьюти-зона и зона стилистов, где можно будет бесплатно сделать макияж, укладку или получить индивидуальную консультацию по летним трендам 2019 года.

Ночь шопинга дополнит шоу-программа.

С 18:00 на главной сцене начнутся модные дефиле под руководством модных стилистов и стендаперов г. Новосибирска.

Встречать посетителей будут люди-статуи и ходулисты под сеты DJ Степана Коркина.

Главным элементом шоу станет розыгрыш призов.

ИСТОЧНИК KP.RU