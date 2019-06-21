2019-06-21T12:27:23+03:00
Общество

«Галерея Новосибирск» продлит время работы

29 июня в ТРЦ «Галерея Новосибирск» состоится ночь распродаж
Поделиться:
Ночь шопинга дополнит шоу-программа.Ночь шопинга дополнит шоу-программа.
Изменить размер текста:

Покупателей ждут скидки до 70% на коллекции модной одежды, обуви, белья, купальников и аксессуаров, на парфюмы, косметику, украшения и товары для дома. Все магазины в торговом центре будут работать до часу ночи.

Те, кто совершит покупки на сумму от 2000 рублей с 17 по 29 июня, смогут принять участие в розыгрыше денежных сертификатов на шопинг номиналом до 50 тысяч рублей и других ценных призов.

Кроме возможности сделать покупки в ночное время, в рамках акции «Ночь распродаж» посетителей ждут нестандартные мастер-классы, креативные фотозоны, шопинг-сопровождение от школы стилистов Yummy. На первом этаже будет работать бьюти-зона и зона стилистов, где можно будет бесплатно сделать макияж, укладку или получить индивидуальную консультацию по летним трендам 2019 года.

Ночь шопинга дополнит шоу-программа.

С 18:00 на главной сцене начнутся модные дефиле под руководством модных стилистов и стендаперов г. Новосибирска.

Встречать посетителей будут люди-статуи и ходулисты под сеты DJ Степана Коркина.

Главным элементом шоу станет розыгрыш призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На глазах внука: водитель «газели» подрался с пожилым чернобыльцем
«Как еще машину не закрутило»: в соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево
Как тебя поймать? Котята-сервалы учатся играть в футбол в зоопарке
«Она поехала со мной добровольно. В поход!»: разведчика, который похитил свою бывшую жену, доставили в суд
Отцу, спасшему на пожаре любовницу, а не 5 детей, зачитали приговор
На него рухнул песчаный берег: 10-летний мальчик погиб, играя у реки
Ушел из дома престарелых: в Бердске пропал пенсионер в рубашке и тапочках
ЧП на «Наутилусе»: спасатели до утра искали девушку, которая пошла ночью купаться
«Не зима на улице»: кондуктор не смогла рассчитать школьников по терминалу и выгнала их из автобуса
«Полоса препятствий»: на детской площадке в жилом дворе прогнили доски и развалились качели
«Суровый чел»: мужчина в плаще и шлепках рассмешил пассажиров в транспорте
«Скрутил номера и уехал»: в Новосибирске устроивший аварию водитель скрылся с места ДТП
Погода на день в Новосибирске: 21 июня будет жарко
Новосибирцы задолжали денег за капитальный ремонт жилья
Налетай на яйца! Эксперты назвали продукты, которые подешевели в Новосибирской области
В Новосибирской области пройдет военно-спортивная игра «Победа»
Срок за сахарок: сибиряк хотел украсть из магазина 12 плиток шоколада
До конца сбора осталось 10 дней: Мише из Новосибирска нужна помощь
Отшельники из «лисьей норы»: пара из Москвы променяла магазины и интернет на сибирскую глушь
«Гвардейцы» задержали хулигана
В мэры Новосибирска рвется «авторитетный» бизнесмен: городу грозит передел собственности и возращение в лихие девяностые
Новосибирская область — самый успешный регион СФО в программе капремонта