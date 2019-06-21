«Как еще машину не закрутило»: в соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево
Песчаный вихрь, возникший на дороге, сняли недалеко от аэропорта Толмачево в Новосибирской области.
— Смерч в Толмачево, — так подписал ролик очевидец в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователей соцсетей такое название природного явления рассмешило. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Ребенок смерча, просто «Растишки» мало ел.
— Это не смерч, это смерчище! Как еще машину не закрутило.
— Да такой смерч до Китая донесет.
— Такой только муравьям страшен.
— Ему срочно имя нужно придумать!
Стоит отметить, это далеко не первое похожее видео, снятое в окрестностях Новосибирской области. В конце апреля на угольном разрезе в Искитиме очевидцы сняли завораживающее видео с пыльным вихрем, похожим на торнадо.
В соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево.
ИСТОЧНИК KP.RU