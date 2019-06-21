2019-06-21T11:15:36+03:00
Общество

«Как еще машину не закрутило»: в соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево

Житель Новосибирска снял видео с песчаной бурей за городом, назвав это смерчем
Надежда ЯРКОВА
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Вихрь кружил по дороге недалеко от припаркованных машин. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".Вихрь кружил по дороге недалеко от припаркованных машин. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".
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Песчаный вихрь, возникший на дороге, сняли недалеко от аэропорта Толмачево в Новосибирской области.

— Смерч в Толмачево, — так подписал ролик очевидец в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей такое название природного явления рассмешило. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Ребенок смерча, просто «Растишки» мало ел.

— Это не смерч, это смерчище! Как еще машину не закрутило.

— Да такой смерч до Китая донесет.

— Такой только муравьям страшен.

— Ему срочно имя нужно придумать!

Стоит отметить, это далеко не первое похожее видео, снятое в окрестностях Новосибирской области. В конце апреля на угольном разрезе в Искитиме очевидцы сняли завораживающее видео с пыльным вихрем, похожим на торнадо.

В соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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