Как тебя поймать? Котята-сервалы учатся играть в футбол в зоопарке

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-21T10:27:43+03:00

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Дикие кошки тоже в душе котята — это доказывает новое видео, которое сняла сибирячка Анна Новикова в новосибирском зоопарке. В ролике молодые сервалы увлеченно играют с мячиком, катаясь по траве и помахивая хвостиком от удовольствия. Еще немного тренировок, и их можно смело приглашать в сборную по футболу с мячом.

— В ролике я объединила два видео: на одном мама и три малыша, а на другом молодые два взрослых сервала, они в другом вольере находятся. Так вот молодые нашли себе развлечение с мячиком, правда на видео его плохо в траве видно, — рассказала о своем ролике Анна.

Видно, что подросткам-сервалам по душе игры с мячиком. Во время своих дурачеств они словно превращаются в домашних кошечек. Единственное, что их отличает от их прирученных собратьев, так это красивые, характерные для сервалов пятнышки на шкурке, да и отобрать мячик у такой киски будет сложно, да и опасно. В любом случае, наблюдать за играми котят одно удовольствие.

Молодые сервалы учатся играть в футбол.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU