«Она поехала со мной добровольно. В поход!»: разведчика, который похитил свою бывшую жену, доставили в суд

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-21T09:45:15+03:00

В Заельцовском районном суде Новосибирска избирают меру пресечения Ярославу Фокину, который «украл в сумке» чемпионку по бегу Елену Рухляду

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В Заельцовском районном суде Новосибирска началось заседание по избранию меры пресечения для Ярослава Фокина. Мужчина, который ранее служил в ОМОНе и ГРУ, обвиняется в похищении своей бывшей супруги. По данным следователей, Фокин ворвался в ее квартиру, связал скотчем бывшую жену и ее знакомого. Потом упаковал Елену в спортивную сумку и вынес ее из квартиры. «Багаж» погрузил в Шкоду, которая принадлежала второму пленнику (этого молодого человека силовик оставил связанным в квартире).

— На похищенном автомобиле он вывез пленницу в лесополосу на берег реки Обь. Бросив автомобиль, они пересели в лодку, которая была приготовлена заранее и направились вниз по течению Оби, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

Спустя сутки Фокина и Рухляду нашли полицейские в районе села Бибиха. Своей пленнице он не причинил вреда. Но следователи настаивают на аресте похитителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715864" frameborder="0"></iframe> "Даю слово мужчины, не собираюсь никого искать!": в Новосибирске избирают меру пресечения Ярославу Фокину.Анна ПАШАГИНА

Сам Фокин заявил корреспондентам КП-Новосибирск, что не виновен.

— Она поехала со мной добровольно. В поход! — Сказал он.

А суд попросил не лишать его свободы:

— Могу дать слово мужчины, что не собираюсь никого искать, как утверждают потерпевшие, расправляться с ними. Не собираюсь никаких противоправных действий делать. Тем более, это моя жена и я ее люблю.

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ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Рухляда, 33 года, живет в Новосибирске. Сибирячка является призером чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Также Елена стала серебряным призером чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. А в 2017 году - чемпионкой России в скайранинг-марафоне.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки

Ровно сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую бегунью - 33-летнюю Елену Рухляду. Очевидцы утверждают: ее похитил бывший муж , Ярослав Фокин.

- Утром 18 июня он вытолкнул Елену из дома, запихнул в угнанную иномарку и увез в неизвестном направлении, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию (подробнее).

«Она молила полицию: «Спасите!»: омоновец угнал машину и похитил на ней свою бывшую – известную бегунью

— Ярослав ездил в командировки - в горячие точки. В Чечне был. Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — рассказал КП-Новосибирск брат Елены Сергей Рухляда. — Он ее постоянно избивал! Собственно поэтому она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз обращалась в полицию, она молила их: «Спасите!». Он не давал ей спокойно жить! Она даже его командиру звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили... (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU