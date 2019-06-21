2019-06-21T09:08:07+03:00
Общество

Отцу, спасшему на пожаре любовницу, а не 5 детей, зачитали приговор

Искитимцу грозило до 7 лет тюрьмы, но он получил половину срока
Надежда ЯРКОВА
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Отец погибших на пожаре детей получил срок в тюрьме.Отец погибших на пожаре детей получил срок в тюрьме.
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В Новосибирской области вынесли обвинительный приговор отцу погибших при пожаре пятерых детей Владимиру Перфильеву.

— Трагедия произошла еще 3 декабря 2017 года в жилом доме в поселке Степной Искитимского района. В сгоревшем доме погибли пятеро детей. Во время расследования уголовного дела было установлено, что отец детей самовольно подключился к электричеству и из-за большой нагрузки на электросети в доме произошло короткое замыкание, которое и стало причиной пожара. Кроме того, с января по декабрь 2017 года Перфильев, находясь в доме по улице Центральной неоднократно бил своих детей, причиняя им физическое и психическое страдание, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, Владимир Перфильев был отцом-одиночкой и проживал в однокомнатной квартире с шестью детьми в возрасте 11-ти, 7-ми, 5-ти, 4-ех, 2-ух лет и 1-го года, которые находились у него на иждивении после смерти жены. Дети проживали в антисанитарных условиях, в доме не было теплой воды, теплую одежду отец им не покупал. В ночь, когда случилась трагедия, Владимир со своей невестой и друзьями отмечал помолвку. Когда начался пожар, он и трое его собутыльников успели выбраться из загоревшейся квартиры. Все дети, кроме старшего сына, который в эту ночь был у бабушки, погибли в огне. Мужчине грозило до 7 лет тюрьмы.

— Все доказательства вины отца погибших детей признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он обвинялся по трем статьям — истязание, совершенное в отношении двух и более лиц; причинение смерти по неосторожности и за неисполнение обязанностей по воспитанию, — добавили в ведомстве.

Суд приговорил Владимира Перфильева к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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