На него рухнул песчаный берег: 10-летний мальчик погиб, играя у реки
Игры детей в деревне под Новосибирском закончились несчастным случаем — погиб 10-летний мальчик
Ребенка засыпало песком во время игры на берегу реки со сверстниками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новосибирской области следователи проводят проверку по факту смерти ребенка в деревне Кыштовка.
— По информации следователей, трагедия произошла вечером в четверг, 20 июня. 10-летний мальчик со своими сверстниками играли на берегу реки Тара в деревне Ивановка Кыштовского района. Во время игры на песчаный берег обрушился на ребенка и его засыпало. Мальчик погиб, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU