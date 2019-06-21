2019-06-21T08:38:02+03:00
Происшествия

На него рухнул песчаный берег: 10-летний мальчик погиб, играя у реки

Игры детей в деревне под Новосибирском закончились несчастным случаем — погиб 10-летний мальчик
Надежда ЯРКОВА
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Ребенка засыпало песком во время игры на берегу реки со сверстниками.Ребенка засыпало песком во время игры на берегу реки со сверстниками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новосибирской области следователи проводят проверку по факту смерти ребенка в деревне Кыштовка.

— По информации следователей, трагедия произошла вечером в четверг, 20 июня. 10-летний мальчик со своими сверстниками играли на берегу реки Тара в деревне Ивановка Кыштовского района. Во время игры на песчаный берег обрушился на ребенка и его засыпало. Мальчик погиб, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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