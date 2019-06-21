ЧП на «Наутилусе»: спасатели 5 часов искали девушку, которая пошла ночью купаться
В Новосибирске сегодня ночью на городском пляже возле Октябрьского моста девушка пошла поплавать и утонула.
— Около половины первого ночи на телефон дежурного от очевидцев поступило сообщение. В отдыхавшей на берегу компании, девушка решила искупаться. В прохладной воде девушка ушла под воду и пропала. На место тут же выехала бригада спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.
На месте спасатели на катере провели разведку, осмотрели акваторию, но девушку найти не смогли. Поиски продолжались с половины третьего ночи до пяти утра.
— Возле Октябрьского моста, куда унесло тело, водолазам все же удалось найти девушку, — добавили в ведомстве.
Тело девушки 2001 года рождения было передано сотрудникам отдела полиции и родственникам.
ИСТОЧНИК KP.RU