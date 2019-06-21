ЧП на «Наутилусе»: спасатели 5 часов искали девушку, которая пошла ночью купаться

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-21T08:25:39+03:00

Печальный случай произошел сегодня ночью на городском пляже «Наутилус», где пропала 18-летняя девушка

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В Новосибирске сегодня ночью на городском пляже возле Октябрьского моста девушка пошла поплавать и утонула.

— Около половины первого ночи на телефон дежурного от очевидцев поступило сообщение. В отдыхавшей на берегу компании, девушка решила искупаться. В прохладной воде девушка ушла под воду и пропала. На место тут же выехала бригада спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На месте спасатели на катере провели разведку, осмотрели акваторию, но девушку найти не смогли. Поиски продолжались с половины третьего ночи до пяти утра.

— Возле Октябрьского моста, куда унесло тело, водолазам все же удалось найти девушку, — добавили в ведомстве.

Тело девушки 2001 года рождения было передано сотрудникам отдела полиции и родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU