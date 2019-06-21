«Не зима на улице»: кондуктор не смогла рассчитать школьников по терминалу и выгнала их из автобуса

СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-21T06:25:20+03:00

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В Новосибирске снова произошел неприятный случай с высаживанием детей из транспорта. В автобусе не работал терминал и кондуктор, не сумев рассчитать школьников, высадила их из транспорта, несмотря на возмущение пассажиров.

— Сегодня на 57-ом автобусном маршруте кондуктор высаживала школьников, поясняя, что не работает терминал. На замечание сказала, что не зима на улице, и вообще родители дают детям деньги на булочки, пусть платят наличными, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей также не остались в стороне. Вот что они пишут о ситуации в комментариях:

— Если терминал не работает это проблема кондуктора, а не пассажира. Дети этого не знают поэтому все так происходит.

— Не работает терминал, плати сама товарищ кондуктор. Не имеешь право высаживать!

— Неужели некому было подзатыльник дать кондуктору?

Отметим, что согласно правилам, в случае, если терминал оплаты в транспорте не работает, перевозчик не вправе отказать пользователям в оказании услуги перевозки. Проехать можно без взимания платы за проезд с пассажира при условии предоставления проездного билета. При этом транспортное средство, где не работает терминал, считается технически неисправным и подлежит замене.

Напомним, подобные ситуации происходят в новосибирском транспорте довольно часто. Так недавно, кондуктор высадила восьмилетнюю девочку, которая забыла дома транспортную карту, из автобуса во время урагана.

Кондуктор высадила детей, которых не смогла рассчитать по карте.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU