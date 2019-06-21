2019-06-21T05:43:38+03:00
Общество

«Полоса препятствий»: на детской площадке в жилом дворе прогнили доски и развалились качели

Лето — время для игры на улице, но вот площадка во дворе одного из домов стала опасной для детей
Надежда ЯРКОВА
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На трапе не хватает досок, на их месте зияют дыры.На трапе не хватает досок, на их месте зияют дыры.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Местный житель высказал недовольство состоянием детской площадки в одном из дворов в Ленинском районе. Детям там играть опасно, а управляющая компания и ЖКХ бездействуют.

— На улице Путевой в Ленинском районе, между домами 4 и 18, находится комплекс детской площадки полностью в аварийном состоянии. Металлоконструкции детской игровой в трещинах, изломах, а местами отсутствующими металлическими деталями, — поделился возмущением местный житель в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На проржавевших качелях невозможно качаться. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На проржавевших качелях невозможно качаться.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По словам подписчика, сама детская конструкция двухэтажная, деревянные трапики частично отсутствуют или сгнили. Качели в таком же плачевном состоянии.

Пользователи соцсетей предложили свои способы решения данной проблемы. Например, отремонтировать площадку руками самих жителей. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Скажите спасибо, что хоть такие есть.

— Полоса препятствий.

— Школа жизни.

— А что в доме мужиков совсем нет?

— У нас во дворе в 90-е ничего не было, мы старые покрышки в землю закапывали и скакали по ним. По гаражам прыгали и на стрельбище ходили.

Игры на такой площадке - опасная полоса препятствий. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Игры на такой площадке - опасная полоса препятствий.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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