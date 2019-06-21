«Полоса препятствий»: на детской площадке в жилом дворе прогнили доски и развалились качели
Местный житель высказал недовольство состоянием детской площадки в одном из дворов в Ленинском районе. Детям там играть опасно, а управляющая компания и ЖКХ бездействуют.
— На улице Путевой в Ленинском районе, между домами 4 и 18, находится комплекс детской площадки полностью в аварийном состоянии. Металлоконструкции детской игровой в трещинах, изломах, а местами отсутствующими металлическими деталями, — поделился возмущением местный житель в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
На проржавевших качелях невозможно качаться.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
По словам подписчика, сама детская конструкция двухэтажная, деревянные трапики частично отсутствуют или сгнили. Качели в таком же плачевном состоянии.
Пользователи соцсетей предложили свои способы решения данной проблемы. Например, отремонтировать площадку руками самих жителей. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Скажите спасибо, что хоть такие есть.
— Полоса препятствий.
— Школа жизни.
— А что в доме мужиков совсем нет?
— У нас во дворе в 90-е ничего не было, мы старые покрышки в землю закапывали и скакали по ним. По гаражам прыгали и на стрельбище ходили.
Игры на такой площадке - опасная полоса препятствий.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU