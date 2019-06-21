«Суровый чел»: мужчина в плаще и шлепках рассмешил пассажиров в транспорте

СЕГОДНЯ 05:04 2019-06-21T05:45:46+03:00

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В Новосибирске на улице и в транспорте можно встретить кого угодно. Вот и в этот раз сибиряки проехались с необычным пассажиром, который ехал в наглухо застегнутом черном плаще и черных солнцезащитных очках, а на ногах у него были шлепанцы. Фото с ним появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей довольно странное сочетание в одежде весьма позабавило. К тому же своим видом он напомнил мафиози из фильмов, а также актера из культового триллера 90-х «Дрожь земли». Вот что пишут об этом в комментариях:

— Лето летом, а имидж надо держать.

— Да это же Берт Гаммер из фильма «Дрожь земли».

— Это Чилийский бандит, что скрывается теперь в России.

— Больше на копа похож.

— Мафия непобедима.

ИСТОЧНИК KP.RU