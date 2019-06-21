«Суровый чел»: мужчина в плаще и шлепках рассмешил пассажиров в транспорте
В Новосибирске на улице и в транспорте можно встретить кого угодно. Вот и в этот раз сибиряки проехались с необычным пассажиром, который ехал в наглухо застегнутом черном плаще и черных солнцезащитных очках, а на ногах у него были шлепанцы. Фото с ним появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователей соцсетей довольно странное сочетание в одежде весьма позабавило. К тому же своим видом он напомнил мафиози из фильмов, а также актера из культового триллера 90-х «Дрожь земли». Вот что пишут об этом в комментариях:
— Лето летом, а имидж надо держать.
— Да это же Берт Гаммер из фильма «Дрожь земли».
— Это Чилийский бандит, что скрывается теперь в России.
— Больше на копа похож.
— Мафия непобедима.
ИСТОЧНИК KP.RU