2019-06-21T05:45:46+03:00
Общество

«Суровый чел»: мужчина в плаще и шлепках рассмешил пассажиров в транспорте

Мужчина, ехавший в транспорте в плаще и шлепанцах, своим видом привлек внимание пассажиров
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина ехал в плаще, темных очках и шлепанцах - сочетание оригинальное. Фото: vk.com/subwaynsk.Мужчина ехал в плаще, темных очках и шлепанцах - сочетание оригинальное. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В Новосибирске на улице и в транспорте можно встретить кого угодно. Вот и в этот раз сибиряки проехались с необычным пассажиром, который ехал в наглухо застегнутом черном плаще и черных солнцезащитных очках, а на ногах у него были шлепанцы. Фото с ним появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователей соцсетей довольно странное сочетание в одежде весьма позабавило. К тому же своим видом он напомнил мафиози из фильмов, а также актера из культового триллера 90-х «Дрожь земли». Вот что пишут об этом в комментариях:

— Лето летом, а имидж надо держать.

— Да это же Берт Гаммер из фильма «Дрожь земли».

— Это Чилийский бандит, что скрывается теперь в России.

— Больше на копа похож.

— Мафия непобедима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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