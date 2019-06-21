2019-06-21T04:27:07+03:00
Происшествия

«Скрутил номера и уехал»: в Новосибирске устроивший аварию водитель скрылся с места ДТП

По словам очевидцев, водитель "Ниссана" не был трезвым
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "Ниссана" не увидел притормозивший на дороге кроссовер.Водитель "Ниссана" не увидел притормозивший на дороге кроссовер.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария произошла в четверг вечером, 20 июня в Кировском районе Новосибирска.

— На улице Комсомольской водитель кроссовера SsangYong Kyron остановился, чтобы пропустить пешеходов, и в это время сзади в него врезался внедорожник Nissan Patrol, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Со слов пассажирки кроссовера, водитель «Ниссана» находился в нетрезвом состоянии и выйдя из машины начал угрожать и предлагал все решить на месте. А когда понял, что так не выйдет, скрутил номера и уехал.

— Ну выпил я, тебе какая разница?! — приводит слова виновника пострадавшая.

У кроссовера повреждения получил задний бампер машины, крышка багажника, крыло и оптика, а «Ниссан» получил сильные повреждения передней части.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые оформили ДТП.

После аварии водитель "Патрола" сел в машину и уехал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

После аварии водитель "Патрола" сел в машину и уехал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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