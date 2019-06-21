2019-06-21T04:05:09+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 21 июня будет жарко

В Новосибирск вернулась по-настоящему летняя погода с жарой до плюс 28 градусов
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в город вернется 26-градусная жара.Сегодня в город вернется 26-градусная жара.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет очень тепло, воздух прогреется до плюс 26, по области до максимальных плюс 28 градусов, осадков при этом не ожидается.

— В пятницу, 21 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 24-26 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 11-13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, по северо-западу в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 23-28 градусов, ночная около 8-13 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой до плюс 25 градусов днем и до плюс 13 градусов ночью. Завтра будет еще жарче, а вот в воскресенье снова обещают прохладный, дождливый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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