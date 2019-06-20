Налетай на яйца! Эксперты назвали продукты, которые подешевели в Новосибирской области
С приходом тепла, стали доступней овощи, молоко и еще некоторые товары
Облстат назвал подешевевшие продукты.
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Новосибирскстат уверяет, что некоторые продукты стали дешевле. Возможно, снижение цены – итог прихода теплого сезона.
- Цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 0,8%, в том числе на продукцию растениеводства – на 2%, продукцию животноводства – на 0,6%, - называет ведомство изменения, которые произошли за месяц.
Больше всего увеличилась доступность томатов – в среднем на 15%. Огурцы тоже стали дешевле – 6%. А еще снизились цены на яйца и молоко.
ИСТОЧНИК KP.RU