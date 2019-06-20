В Новосибирской области пройдет военно-спортивная игра «Победа»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-20T16:18:16+03:00

Поборются за звание лучших подростки-патриоты со всех уголков региона

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Уже в пятницу, 21 июня, в Новосибирской области начнется военно-спортивной игры «Победа».О том, что ждет подростков-патриотов, рассказали в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.

- Участники будут соревноваться в военно-спортивных дисциплинах и теоретических конкурсах, покажут строевую подготовку, знания военной истории Отечества, истории Новосибирской области, пройдут испытания в меткости, - рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

И это еще не все: дети попробуют свои силы в тактической игре «Дорога победителей».

- Поборются за победу 16 команд из 15 муниципальных районов и городских округов: это юноши и девушки в возрасте 14-17 лет, - продолжает Ольга Липатникова.

Победители получат кубок областного этапа игры «Победа» и право представлять Новосибирскую область на Всероссийском финале.

ИСТОЧНИК KP.RU