2019-06-20T15:46:52+03:00
Общество

Срок за сахарок: сибиряк хотел украсть из магазина 12 плиток шоколада

Он не успел это сделать, сладкоежку вовремя задержали охранники
Екатерина Иванова
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Сибиряк хотел вынести из магазина 12 плиток шоколада. Не вышло.Сибиряк хотел вынести из магазина 12 плиток шоколада. Не вышло.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вечером на улице Челюскинцев в Новосибирске был задержан посетитель магазина. Мужчин без стеснения попытался пронести мимо кассы 12 плиток шоколада. Охрана отреагировала мгновенно. Тут же приехали сотрудники полиции и задержали любителя сладкого.

— Грабителем оказался 32-летний ранее не судимый житель Криводановки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Данные статьи, по сути, лишь покушение на грабеж. Уголовная ответственность за них наступает, если преступник готовился к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. Похищение шоколадок ни к тому, ни к другому не относятся.

Однако вор-неудачник наказан общественным порицанием. В социальных сетях эту хронику не оставили незамеченной.

— Ему эти шоколадки подбросили. Свободу сладкоежке!

— Срок за сахарок. Обидно.

— Сладкоежка пойман, городу больше ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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