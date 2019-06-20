Срок за сахарок: сибиряк хотел украсть из магазина 12 плиток шоколада
Вечером на улице Челюскинцев в Новосибирске был задержан посетитель магазина. Мужчин без стеснения попытался пронести мимо кассы 12 плиток шоколада. Охрана отреагировала мгновенно. Тут же приехали сотрудники полиции и задержали любителя сладкого.
— Грабителем оказался 32-летний ранее не судимый житель Криводановки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.
Данные статьи, по сути, лишь покушение на грабеж. Уголовная ответственность за них наступает, если преступник готовился к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. Похищение шоколадок ни к тому, ни к другому не относятся.
Однако вор-неудачник наказан общественным порицанием. В социальных сетях эту хронику не оставили незамеченной.
— Ему эти шоколадки подбросили. Свободу сладкоежке!
— Срок за сахарок. Обидно.
— Сладкоежка пойман, городу больше ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU