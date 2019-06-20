2019-06-20T14:59:32+03:00
Общество

До конца сбора осталось 10 дней: Мише из Новосибирска нужна помощь

Ребенок с редким диагнозом — синдром Луи-Бар должен попасть на реабилитацию в Москву, на билеты нужны деньги — 33 585 рублей
Екатерина КОМЯКОВА
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Мишке 11 лет, ему надо передохнуть от лечения. Фото: vk.com/saveliferuМишке 11 лет, ему надо передохнуть от лечения. Фото: vk.com/saveliferu
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Мише Поротникову 11 лет, он живет в наукограде Кольцово под Новосибирском. Проблемы со здоровьем начались еще в детстве, родители заметили, что каждый шаг приносит ребенку сильную боль. Врачи поставили диагноз — синдром Луи-Бар, это болезнь провоцирует образование злокачественных опухолей и дает сопутствующие заболевания. Операции, химеотерапии, постоянные обследования — все это спутники мальчика с раннего детства. Одно из последних лечений Миши связано с разрастающимися опухолями в легких.

Не так давно семье Миши предложили пройти курс в Лечебно-реабилитационном научном центре «Русское поле».

— Отказаться от реабилитации мы не можем, так как Миша крайне в ней нуждается. Он уже практически не ходит, со школьного обучения нам пришлось перейти на домашнее, рост гранулем в легких не останавливается, поэтому очень хотелось бы, чтобы Миша съездил на реабилитацию и хотя бы немного сменил обстановку, — говорит мама мальчика.

Реабилитация бесплатная, но за билеты нужно заплатить. Сумма 33 585 рублей, уже собрано чуть больше 18 тысяч рублей. До окончания сбора осталось 10 дней. Мишу курирует благотворительный фонд «Защити жизнь». На сайте можно узнать всю информацию, как помочь мальчику. Также можно позвонить по телефонам: 8 (383)-306-16-16; 8-913-739-67-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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