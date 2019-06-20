2019-06-20T13:57:32+03:00
Общество

Отшельники из «лисьей норы»: пара из Москвы променяла магазины и интернет на сибирскую глушь

Жители Новосибирской области съездили в глухой уголок Республики Алтай, где обосновались необычные поселенцы
Виктория МИНАЕВА
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Местные называют это строение «домик хоббита». Фото: бердский сайт «Свидетель».Местные называют это строение «домик хоббита». Фото: бердский сайт «Свидетель».
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Журналисты бердского сайта «Свидетель» опубликовали репортаж из глухих сел Салганда и Чарбай Республики Алтай. Эти места не сразу найдешь на карте, но наши коллеги до них добрались.

У каждого местного своя судьба и свой путь в эти края. Например, молодая пара приехала из Москвы в алтайскую глушь. Их домик стоит на живописной поляне в двух километрах от Чарбая. Местные называют строение «домик хоббита», когда на него смотришь, создается ощущение, что строение выросло прямо из склона горы.

Такая красота поразила москвичей. Фото: бердский сайт «Свидетель».

Такая красота поразила москвичей. Фото: бердский сайт «Свидетель».

— Я — художник по гриму, муж — осветитель. В 2011 году мы приехали на Алтай снимать кино, и настолько влюбились в здешние места, что решили переехать сюда насовсем, — рассказывает хозяйка домика Настя. — Мы много путешествовали по миру, но такого, как здесь, у меня не было. Что-то зацепило. После съемок вернулись сюда, поездили по разным местам, посмотрели родовые поселения, но когда познакомились с ребятами здесь и увидели эту поляну, никаких сомнений не осталось. Через полгода мы уладили все дела, собрали вещи и приехали насовсем. Сначала казалось: как так, нужно ведь очень много денег! Но постепенно стало ясно, что нам не нужно ничего, просто уехать из Москвы. Землю можно получить бесплатно, «лисью нору» построить за 30 тысяч рублей…

Настя говорит, что влюбилась в местные пейзажи и воздух гор. В этих краях живет и в прошлом жительница Новосибирской области — девушка по имени Ирина. Здесь вместе с мужем она оборудовала ГЭС, поставила столбы и протянула электрические провода в свой дом. Так же, самостоятельно, сибиряки проложили в каменистом грунте водопровод протяженностью восемьсот метров.

Молодая пара приехала из Москвы в алтайскую глушь. Фото: бердский сайт «Свидетель».

Молодая пара приехала из Москвы в алтайскую глушь. Фото: бердский сайт «Свидетель».

— Когда мы сюда приехали, здесь росла трава в полтора человеческих роста, было море гнуса. Сейчас мы живем, как на курорте. Но с очень интенсивной трудотерапией, — улыбается Ирина. — Как-то, когда у нас еще не было электричества, мы вернулись из Новосибирска, а снега подвалило неимоверное количество. Влад остался по делам в Салганде. До Караторбока еще была дорога, а дальше — ничего. Я в снег нырнула, а там по пояс. И я ползла шесть километров до дома. Доползла, хозяйничаю, печку топлю, а у меня керосиновая лампа с одним-единственным, последним стеклом. Я какое-то бельишко постирала, повесила, а с него вода на лампу кап — стекло тресь! Вы представляете, что это для меня значило? Зима, темно, ни фонарика, ничего. У нас тут очень весело было в первое время.

Настя говорит, что влюбилась в местные пейзажи и воздух гор. Фото: бердский сайт «Свидетель».

Настя говорит, что влюбилась в местные пейзажи и воздух гор. Фото: бердский сайт «Свидетель».

Интересно, что живут тут не только взрослые, но и дети. Трое школьников — на домашнем обучении, так как школы рядом нет. Жилых домов в селах не там много, можно пересчитать по пальцам, связь то и дело не ловит, но при этом местные жители уверяют, что счастливы там.

— У нас здесь задерживаются только особенные люди: те, кто не боится работы, и кто готов жить дружно, — говорят они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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