«Гвардейцы» задержали хулигана

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-20T13:21:32+03:00

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19 июня в 19.10 тревожная сигнализация сработала в магазине «Мегас» на площади К. Маркса. Сотрудников охраны вызвал персонал, поскольку пьяный посетитель хулиганил в торговом зале.

Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, брал с витрины плоды абрикоса, ел их, косточки демонстративно выплевывал на пол, а в ответ на замечания администрации - матерился.

Прибывшие по вызову бойцы группы быстрого реагирования АБ «Гвардия» задержали нарушителя общественного порядка и передали его сотрудникам полиции Ленинского РОВД.

Действия задержанного подпадают под признаки административного правонарушения «Мелкое хулиганство». Санкция статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает за это наказание в виде штрафа на сумму от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU