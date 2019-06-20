В мэры Новосибирска рвется «авторитетный» бизнесмен: городу грозит передел собственности и возращение в лихие девяностые

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-20T12:16:52+03:00

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Представители управляющих компаний, общественники и председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство» высказали свою позицию по поводу претендента на пост мэра Новосибирска - известного бизнесмена Сергея Проничева. Сказать, что наболело, - явно смягчить оценку новоявленного кандидата, который обещает навести порядок в городе и, самое главное, стать для горожан если не отцом родным, то явно человеком, к мнению которого будут прислушиваться и разделять.

- Фактически этот бизнесмен в 2016 году требовал от меня продать компанию, - сделал заявление Александр Синица, председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство». - Дальше начались уже совсем, казалось бы, невероятные события. Были устроены поджоги двух автомобилей, офиса… Мы отбились от этих атак, но история продолжала развиваться, она касалась теперь уже всей коммунальной сферы города.

В орбиту интересов бизнесмена Проничева были включены новосибирские управляющие компании. В разных частях города возникали конфликтные ситуации, где якобы законопослушное население требовало смены управляющих компаний. Вскоре выяснилось, что протесты были организованы и, как бы сказали, за ними можно было разглядеть фигуру известного «режиссера». Коммунальщики отбились, объединившись в общественную организацию. К чему привел бы рейдерский захват - предсказать сложно, но о спокойной жизни тысячам собственников, скорее всего, пришлось бы забыть.

Чего хотел добиться господин Проничев? Как в Новосибирске удалось отбить бесконечные атаки в коммунальной сфере? Откровенно об этом и многом другом читайте завтра на kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU