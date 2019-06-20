Новосибирская область — самый успешный регион СФО в программе капремонта

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-20T11:51:28+03:00

Дома капиталят лучше, теперь главное, чтоб люди вовремя делали платежи по капремонту и не копили долги. Фото: nso.ru

В прошлом году в области отремонтировали все дома, стоящие в плане. Это более 700 жилых зданий

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что на нашей территории лучше всего в Сибирском федеральном округе идет работа в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов.

— Всего за 5 лет реализации программы капитальным ремонтом охвачено почти 2,5 тысячи многоквартирных домов, что составляет 19% от общего количества домов в программе. В результате — условия проживания более 250 тысяч граждан стали лучше, — подчеркнул глава региона. — Если мы вспоминаем, в начале, первый-второй год, были проблемы, когда доступ к работам получали не самые надежные компании. Теперь существует двухэтапный отбор подрядчиков.

Андрей Травников особо отметил, что самое главное — жалоб от людей стало меньше, причем в несколько раз. Но есть проблема — долги за капремонт. Губернатор поручил профильным подразделениям работать с населением плотнее и повысить количество необходимых взносов.

Работа по капитальному ремонту продолжается. Сегодня губернатор лично проверил, как выполнены работы в доме № 33 по улице Сибирская. Там в прошлом году ремонтировали крышу, системы электроснабжения, подачи холодной и горячей воды, тепла, а также канализацию. Сейчас идет обновление внешнего вида здания и ремонт в подвале.

ИСТОЧНИК KP.RU