2019-06-20T11:51:28+03:00
Общество

Новосибирская область — самый успешный регион СФО в программе капремонта

В прошлом году в области отремонтировали все дома, стоящие в плане. Это более 700 жилых зданий
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Дома капиталят лучше, теперь главное, чтоб люди вовремя делали платежи по капремонту и не копили долги. Фото: nso.ruДома капиталят лучше, теперь главное, чтоб люди вовремя делали платежи по капремонту и не копили долги. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что на нашей территории лучше всего в Сибирском федеральном округе идет работа в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов.

— Всего за 5 лет реализации программы капитальным ремонтом охвачено почти 2,5 тысячи многоквартирных домов, что составляет 19% от общего количества домов в программе. В результате — условия проживания более 250 тысяч граждан стали лучше, — подчеркнул глава региона. — Если мы вспоминаем, в начале, первый-второй год, были проблемы, когда доступ к работам получали не самые надежные компании. Теперь существует двухэтапный отбор подрядчиков.

Андрей Травников особо отметил, что самое главное — жалоб от людей стало меньше, причем в несколько раз. Но есть проблема — долги за капремонт. Губернатор поручил профильным подразделениям работать с населением плотнее и повысить количество необходимых взносов.

Работа по капитальному ремонту продолжается. Сегодня губернатор лично проверил, как выполнены работы в доме № 33 по улице Сибирская. Там в прошлом году ремонтировали крышу, системы электроснабжения, подачи холодной и горячей воды, тепла, а также канализацию. Сейчас идет обновление внешнего вида здания и ремонт в подвале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В мэры Новосибирска рвется «авторитетный» бизнесмен: городу грозит передел собственности и возращение в лихие девяностые
Видно все: сибиряк снял эпичное видео самого большого колеса обозрения за Уралом
6-метровый памятник Николаю Чудотворцу может появиться в центре Новосибирска
Президент назначил новых судей в Новосибирске
Бог ему судья: очевидцы засняли водителя-священника, выехавшего на «встречку»
«Он увез ее на лодке»: в СКР рассказали подробности похищения известной спортсменки
«Уж очень аппетитно ест»: белочка Соня, грызущая морковку, позабавила «Инстаграм»
В Новосибирске продают 150-килограммового рыцаря в доспехах
«Надо бы им пылесос купить»: коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов
«Видимо, закончились чистые носки»: новосибирцев рассмешил парень, разгуливающий по городу в поисках жены
«Кто это придумал?»: в туалете общежития новосибирского вуза убрали двери из-за брошенной сигареты
Погода на день в Новосибирске: 20 июня тепло вернется
Новосибирцы жалуются на незаконное строительство павильона на Шлюзе
График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц, которые будут без кипятка в конце июня
«Сначала взяли его»: полицейские нашли похищенную омоновцем спортсменку в поселке под Новосибирском
«Обои толще»: в Новосибирске под грузовиком провалился асфальт
Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки
Губернатор Андрей Травников выступил с инвестпосланием
Гости баров не хотели рассчитываться
Успели помочь: спасатели вытащили из воды тонувшего новосибирца
Бревна мешают: новосибирские спасатели назвали пляжи, где уже можно купаться