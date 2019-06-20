2019-06-20T10:17:13+03:00
Общество

6-метровый памятник Николаю Чудотворцу может появиться в центре Новосибирска

Скульптуру планируют установить между цирком и Вознесенским собором
Надежда ЯРКОВА
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Памятник Николаю Чудотоворцу высотой 6 метров. Фото: novo-sibirsk.ru.Памятник Николаю Чудотоворцу высотой 6 метров. Фото: novo-sibirsk.ru.
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Новосибирская епархия РПЦ обратилась в мэрию с предложением установить в центре города шестиметровую скульптуру с Николаем Чудотворцем.

— Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города решил провести общественные обсуждения о размещении памятника Святителю Николаю Чудотворцу. Его планируют разместить рядом с Вознесенским кафедральным собором со стороны улицы Челюскинцев, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Памятник уже готов и ждет согласования на установку. Его высота составит около 6 метров, сама скульптура Николая Чудотворца — около 3,5 метров, постамент будет высотой 2 метра.

Департамент будет рассматривать предложения, рекомендации и замечания с 25 июня по 15 июля. Результаты общественного обсуждения опубликуют до 23 июля.

Памятник уже готов и ждет разрешения на установку. Фото: novo-sibirsk.ru.

Памятник уже готов и ждет разрешения на установку. Фото: novo-sibirsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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