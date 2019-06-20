2019-06-20T09:58:19+03:00
Общество

Президент назначил новых судей в Новосибирске

Всего в городе и Новосибирской области пять новых назначений: в трех новосибирских районных судах и в арбитражном суде
Надежда ЯРКОВА
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Указ о новых назначениях появился на сайте Кремля 19 июня.Указ о новых назначениях появился на сайте Кремля 19 июня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Соответствующий Указ №286 от 19 июня опубликовали на сайте Кремля. Согласно нему в регионе назначены новые судьи и председатели федеральных судов.

— Назначить в Новосибирской области судьей Дзержинского районного суда Аверченко Дмитрия Александровича, судьей Калининского районного суда — Жданова Сергея Кирилловича, судьей Ленинского районного суда — Бурову Елену Владимировну, — говорится в указе.

Помимо этого, Владимир Путин назначил Ирину Попову заместителем председателя Арбитражного суда Новосибирской области, а Ольгу Черкасову председателем Коченевского районного суда.

Известно, что Сергей Жданов занимает должность мирового судьи в Заельцовском районном суде. Дмитрий Аверченко является прокурором отдела управления общего надзора прокуратуры Новосибирской области. Елена Бурова работала в Волгоградской области.

Добавим, что сегодня, 20 июня в 16 часов по новосибирскому времени состоится ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным, где президент ответит на вопросы в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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