Президент назначил новых судей в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-20T09:58:19+03:00

Указ о новых назначениях появился на сайте Кремля 19 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в городе и Новосибирской области пять новых назначений: в трех новосибирских районных судах и в арбитражном суде

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Соответствующий Указ №286 от 19 июня опубликовали на сайте Кремля. Согласно нему в регионе назначены новые судьи и председатели федеральных судов.

— Назначить в Новосибирской области судьей Дзержинского районного суда Аверченко Дмитрия Александровича, судьей Калининского районного суда — Жданова Сергея Кирилловича, судьей Ленинского районного суда — Бурову Елену Владимировну, — говорится в указе.

Помимо этого, Владимир Путин назначил Ирину Попову заместителем председателя Арбитражного суда Новосибирской области, а Ольгу Черкасову председателем Коченевского районного суда.

Известно, что Сергей Жданов занимает должность мирового судьи в Заельцовском районном суде. Дмитрий Аверченко является прокурором отдела управления общего надзора прокуратуры Новосибирской области. Елена Бурова работала в Волгоградской области.

Добавим, что сегодня, 20 июня в 16 часов по новосибирскому времени состоится ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным, где президент ответит на вопросы в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций.

ИСТОЧНИК KP.RU