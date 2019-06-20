Бог ему судья: очевидцы засняли водителя-священника, выехавшего на «встречку»
В Новосибирске водитель прокатился по тротуару на «Субару» в час-пик, чем не только привлек внимание, но и вызвал осуждающие взгляды. Сибиряки успели разглядеть за рулем мужчину в рясе.
— В Октябрьском районе, на пересечении улиц Выборной и Кирова мужчина за рулем Subaru Forester, судя по всему устал находиться в пробке, объехал затор по встречной и, обруливая поток, пронесся по тротуару, — поделился ситуацией в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, по встречной полосе летел «Форестер», объезжая небольшой затор. При появлении встречного потока резко ушел влево на тротуар, и продолжил движение по нему через автобусную остановку.
— Но какое было мое удивление, когда за рулем автомобиля я увидел человека в церковных одеяниях, — добавил мужчина.
Пользователи соцсетей, конечно же, не одобрили такого вождения, несмотря на ранг и сан человека за рулем. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Торопился на службу. Бог простит.
— Ох уж эти субаристы! Кем только не наряжаются.
— Бог ему судья!
Очевидцы засняли водителя-священника, выехавшего на «встречку».
ИСТОЧНИК KP.RU