2019-06-20T08:40:40+03:00
Общество

Бог ему судья: очевидцы засняли водителя-священника, выехавшего на «встречку»

Нарушителем правил дорожного движения оказался мужчина в одеждах священнослужителя
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
За рулем "Субару" оказался мужчина в рясе.За рулем "Субару" оказался мужчина в рясе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Новосибирске водитель прокатился по тротуару на «Субару» в час-пик, чем не только привлек внимание, но и вызвал осуждающие взгляды. Сибиряки успели разглядеть за рулем мужчину в рясе.

— В Октябрьском районе, на пересечении улиц Выборной и Кирова мужчина за рулем Subaru Forester, судя по всему устал находиться в пробке, объехал затор по встречной и, обруливая поток, пронесся по тротуару, — поделился ситуацией в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, по встречной полосе летел «Форестер», объезжая небольшой затор. При появлении встречного потока резко ушел влево на тротуар, и продолжил движение по нему через автобусную остановку.

— Но какое было мое удивление, когда за рулем автомобиля я увидел человека в церковных одеяниях, — добавил мужчина.

Пользователи соцсетей, конечно же, не одобрили такого вождения, несмотря на ранг и сан человека за рулем. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Торопился на службу. Бог простит.

— Ох уж эти субаристы! Кем только не наряжаются.

— Бог ему судья!

Очевидцы засняли водителя-священника, выехавшего на «встречку».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Он увез ее на лодке»: в СКР рассказали подробности похищения известной спортсменки
«Уж очень аппетитно ест»: белочка Соня, грызущая морковку, позабавила «Инстаграм»
В Новосибирске продают 150-килограммового рыцаря в доспехах
«Надо бы им пылесос купить»: коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов
«Видимо, закончились чистые носки»: новосибирцев рассмешил парень, разгуливающий по городу в поисках жены
«Кто это придумал?»: в туалете общежития новосибирского вуза убрали двери из-за брошенной сигареты
Погода на день в Новосибирске: 20 июня тепло вернется
Новосибирцы жалуются на незаконное строительство павильона на Шлюзе
График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц, которые будут без кипятка в конце июня
«Сначала взяли его»: полицейские нашли похищенную омоновцем спортсменку в поселке под Новосибирском
«Обои толще»: в Новосибирске под грузовиком провалился асфальт
Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки
Губернатор Андрей Травников выступил с инвестпосланием
Гости баров не хотели рассчитываться
Успели помочь: спасатели вытащили из воды тонувшего новосибирца
Бревна мешают: новосибирские спасатели назвали пляжи, где уже можно купаться