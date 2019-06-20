2019-06-20T06:27:46+03:00
Общество

В Новосибирске продают 150-килограммового рыцаря в доспехах

Скульптура рыцаря в доспехах из металла очень тяжелая и весит не меньше 150 килограммов
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Средневековый рыцарь украсит любое помещение. Фото: youla.ru.Средневековый рыцарь украсит любое помещение. Фото: youla.ru.
Изменить размер текста:

Необычное объявление о продаже рыцаря в Новосибирске появилось на сервисе объявлений «Юла». Примерить доспехи, к сожалению, не получиться, но интерьер такая необычная скульптура украсит точно.

— Носить эти доспехи нельзя, поскольку это такая скульптура средневекового рыцаря в доспехах. Его можно поставить в помещение, чтобы украсить комнату, — рассказал КП — Новосибирск продавец.

Он добавил, что объявление вызвало интерес у горожан. Звонков поступает немало. Но большинство думает, что это просто рыцарские доспехи и их можно надеть, но это не так. А вот если вам хочется придать своему дому дух Средневековья — этот рыцарь для вас. Конструкция сама по себе очень тяжелая. Рыцарь сделан из металла и весит порядка 150 килограммов.

Купить такое необычное «комнатное» украшение можно за 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Надо бы им пылесос купить»: коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов
«Видимо, закончились чистые носки»: новосибирцев рассмешил парень, разгуливающий по городу в поисках жены
«Кто это придумал?»: в туалете общежития новосибирского вуза убрали двери из-за брошенной сигареты
Погода на день в Новосибирске: 20 июня тепло вернется
Новосибирцы жалуются на незаконное строительство павильона на Шлюзе
График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц, которые будут без кипятка в конце июня
«Сначала взяли его»: полицейские нашли похищенную омоновцем спортсменку в поселке под Новосибирском
«Обои толще»: в Новосибирске под грузовиком провалился асфальт
Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки
Губернатор Андрей Травников выступил с инвестпосланием
Гости баров не хотели рассчитываться
Успели помочь: спасатели вытащили из воды тонувшего новосибирца
Бревна мешают: новосибирские спасатели назвали пляжи, где уже можно купаться