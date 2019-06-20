В Новосибирске продают 150-килограммового рыцаря в доспехах

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-20T06:27:46+03:00

Скульптура рыцаря в доспехах из металла очень тяжелая и весит не меньше 150 килограммов

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Необычное объявление о продаже рыцаря в Новосибирске появилось на сервисе объявлений «Юла». Примерить доспехи, к сожалению, не получиться, но интерьер такая необычная скульптура украсит точно.

— Носить эти доспехи нельзя, поскольку это такая скульптура средневекового рыцаря в доспехах. Его можно поставить в помещение, чтобы украсить комнату, — рассказал КП — Новосибирск продавец.

Он добавил, что объявление вызвало интерес у горожан. Звонков поступает немало. Но большинство думает, что это просто рыцарские доспехи и их можно надеть, но это не так. А вот если вам хочется придать своему дому дух Средневековья — этот рыцарь для вас. Конструкция сама по себе очень тяжелая. Рыцарь сделан из металла и весит порядка 150 килограммов.

Купить такое необычное «комнатное» украшение можно за 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU