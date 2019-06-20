«Надо бы им пылесос купить»: коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов
В Новосибирске прохожие ощутили на себе всю прелесть уборки дорог в Центральном районе, ведь пыль летела прямо на тротуар, где ходят люди.
— Сегодня вечером на улице Гоголя наблюдал такую картину: дорожные рабочие компрессором сдували пыль с проезжей части на тротуар, не смущаясь тем обстоятельством, что по тротуару ходили люди. Видео далеко не полностью передает масштаб действа, — поделился своим возмущением подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, скорее всего, полотно очищали перед укладкой асфальта.
Пользователи соцсетей отнеслись к увиденному с долей юмора. Вот что они пишут в комментариях:
— Да что вы хотите от них, они в лужи асфальт кладут.
— А как по-другому с дороги пыль убрать? В совок смести веником?
— Мне кажется, давно пора привыкнуть, что у нас все ни как у людей.
— Надо бы им пылесос купить, а то такое безобразие!
— Красота-то какая! Ляпота!
Коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU