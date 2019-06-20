2019-06-20T05:31:30+03:00
Общество

«Надо бы им пылесос купить»: коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов

Новосибирцы возмутились такой уборке, поскольку оказались в облаке дорожной пыли, которое невозможно было обойти
Надежда ЯРКОВА
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Рабочие сдували пыль прямо на тротуар, несмотря на то, что там шли люди.Рабочие сдували пыль прямо на тротуар, несмотря на то, что там шли люди.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске прохожие ощутили на себе всю прелесть уборки дорог в Центральном районе, ведь пыль летела прямо на тротуар, где ходят люди.

— Сегодня вечером на улице Гоголя наблюдал такую картину: дорожные рабочие компрессором сдували пыль с проезжей части на тротуар, не смущаясь тем обстоятельством, что по тротуару ходили люди. Видео далеко не полностью передает масштаб действа, — поделился своим возмущением подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, скорее всего, полотно очищали перед укладкой асфальта.

Пользователи соцсетей отнеслись к увиденному с долей юмора. Вот что они пишут в комментариях:

— Да что вы хотите от них, они в лужи асфальт кладут.

— А как по-другому с дороги пыль убрать? В совок смести веником?

— Мне кажется, давно пора привыкнуть, что у нас все ни как у людей.

— Надо бы им пылесос купить, а то такое безобразие!

— Красота-то какая! Ляпота!

Коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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