«Надо бы им пылесос купить»: коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов

СЕГОДНЯ 05:31 2019-06-20T05:31:30+03:00

Рабочие сдували пыль прямо на тротуар, несмотря на то, что там шли люди. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы возмутились такой уборке, поскольку оказались в облаке дорожной пыли, которое невозможно было обойти

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В Новосибирске прохожие ощутили на себе всю прелесть уборки дорог в Центральном районе, ведь пыль летела прямо на тротуар, где ходят люди.

— Сегодня вечером на улице Гоголя наблюдал такую картину: дорожные рабочие компрессором сдували пыль с проезжей части на тротуар, не смущаясь тем обстоятельством, что по тротуару ходили люди. Видео далеко не полностью передает масштаб действа, — поделился своим возмущением подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, скорее всего, полотно очищали перед укладкой асфальта.

Пользователи соцсетей отнеслись к увиденному с долей юмора. Вот что они пишут в комментариях:

— Да что вы хотите от них, они в лужи асфальт кладут.

— А как по-другому с дороги пыль убрать? В совок смести веником?

— Мне кажется, давно пора привыкнуть, что у нас все ни как у людей.

— Надо бы им пылесос купить, а то такое безобразие!

— Красота-то какая! Ляпота!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715611" frameborder="0"></iframe> Коммунальщики чистили дорогу, сдувая пыль на пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU