«Видимо, закончились чистые носки»: новосибирцев рассмешил парень, разгуливающий по городу в поисках жены
В Новосибирске молодой человек выбрал довольно нестандартный способ знакомства с девушками. Он разгуливал по городу с табличкой: «Ищу жену» в придачу со своим номером телефона.
— Пока в Новосибирск не идет тепло, горожане ищут тепла сердечного. Девочки, налетайте, — подписал фото автор в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».
Новосибирцы нашли такой способ знакомства весьма креативным и очень веселым. Вот что они пишут в комментариях:
— Так он может свою жену потерял.
— Он еще не знает, что лучше одному.
— А что, так можно было?
— В такой рубахе ему вряд ли повезет.
— Видимо, надоело есть «Доширак» и закончились чистые носки.
— Это вам не в интернете сидеть знакомиться. Красава-мужик.
— Блин, чувак, и мне найди.
— Креативный парень. Как всем настроение то поднял!
ИСТОЧНИК KP.RU