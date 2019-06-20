«Видимо, закончились чистые носки»: новосибирцев рассмешил парень, разгуливающий по городу в поисках жены

СЕГОДНЯ 04:50 2019-06-20T04:50:58+03:00

Молодой человек решил найти себе жену без помощи интернета. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы встретили на улице молодого человека с необычной надписью на плакате

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске молодой человек выбрал довольно нестандартный способ знакомства с девушками. Он разгуливал по городу с табличкой: «Ищу жену» в придачу со своим номером телефона.

— Пока в Новосибирск не идет тепло, горожане ищут тепла сердечного. Девочки, налетайте, — подписал фото автор в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в «Инстаграме».

Новосибирцы нашли такой способ знакомства весьма креативным и очень веселым. Вот что они пишут в комментариях:

— Так он может свою жену потерял.

— Он еще не знает, что лучше одному.

— А что, так можно было?

— В такой рубахе ему вряд ли повезет.

— Видимо, надоело есть «Доширак» и закончились чистые носки.

— Это вам не в интернете сидеть знакомиться. Красава-мужик.

— Блин, чувак, и мне найди.

— Креативный парень. Как всем настроение то поднял!

ИСТОЧНИК KP.RU