«Кто это придумал?»: в туалете общежития новосибирского вуза убрали двери из-за брошенной сигареты

СЕГОДНЯ 04:27 2019-06-20T04:27:50+03:00

Теперь кабиники туалетов остались без дверей. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Проживающие в общежитии студенты вынуждены теперь страдать из-за проступка одного человека

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В общежитии Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств из-за брошенного в женском туалете «бычка» сняли все двери, чем возмутили остальных проживающих там студентов.

— Администрация общежития НГУАДИ устроила странную акцию против своих жильцов: она сняла все двери в женском туалете, — рассказал очевидец в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Свое неадекватное поведение руководство пояснило тем, что кто-то бросил окурок сигареты в урну. И теперь советуют виновнице «вандального действия» придти к заведующей. И тогда, возможно, двери вернут на место.

Пользователей соцсетей эта ситуация немало повеселила. Вот что они пишут по этому поводу:

— День открытых дверей.

— Пошла в кабинку — возьми дверь рядом.

— Интересно, кто это придумал, дома так же происходит?!

— Как в армии. Накосячил один, страдают все.

— Надо было унитазы демонтировать, чтобы не повадно было.

— Похоже администрации общаги пора на пенсию, котов и кошек маразмом удивлять.

Администрация таким образом решила наказать проживающих в общежитии студентов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU