«Кто это придумал?»: в туалете общежития новосибирского вуза убрали двери из-за брошенной сигареты
В общежитии Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств из-за брошенного в женском туалете «бычка» сняли все двери, чем возмутили остальных проживающих там студентов.
— Администрация общежития НГУАДИ устроила странную акцию против своих жильцов: она сняла все двери в женском туалете, — рассказал очевидец в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Свое неадекватное поведение руководство пояснило тем, что кто-то бросил окурок сигареты в урну. И теперь советуют виновнице «вандального действия» придти к заведующей. И тогда, возможно, двери вернут на место.
Пользователей соцсетей эта ситуация немало повеселила. Вот что они пишут по этому поводу:
— День открытых дверей.
— Пошла в кабинку — возьми дверь рядом.
— Интересно, кто это придумал, дома так же происходит?!
— Как в армии. Накосячил один, страдают все.
— Надо было унитазы демонтировать, чтобы не повадно было.
— Похоже администрации общаги пора на пенсию, котов и кошек маразмом удивлять.
Администрация таким образом решила наказать проживающих в общежитии студентов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU