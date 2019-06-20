2019-06-20T02:24:28+03:00
Общество

Новосибирцы жалуются на незаконное строительство павильона на Шлюзе

Здание возводят на улице Русской
Татьяна СОЛОВОВА
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Тот самый павильон на улице Русской. Фото: academ.info/news/43683.Тот самый павильон на улице Русской. Фото: academ.info/news/43683.
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Возмущенные сибиряки пытаются добиться прекращения строительства павильона, который незаконно возводят возле дома №5 на улице Русской. О своей истории новосибирцы рассказали сайту Аcadem.info.

- Я каждый день хожу мимо, на остановку. Видела, как на крыше этого сооружения сварщик работал. Уже многое сделано: тут не только стены, но и окна, - переживает местная жительница Светлана.

Претензий к стройке у сибиряков немало: прежде всего, павильон возводят на территории, которая предназначена для обслуживания дома. Кроме того, под ним находится канализационные люк. Да и само здание загораживает обзор при выезде авто со двора, а зимой оно будет мешать уборке снега.

Местные жители уже написали жалобу в администрацию Советского района, а чиновники в свою очередь обратились в прокуратуру. Пока решения правоохранителей о том, что дальше будет со строящимся павильоном, нет.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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