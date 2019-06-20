Новосибирцы жалуются на незаконное строительство павильона на Шлюзе
Возмущенные сибиряки пытаются добиться прекращения строительства павильона, который незаконно возводят возле дома №5 на улице Русской. О своей истории новосибирцы рассказали сайту Аcadem.info.
- Я каждый день хожу мимо, на остановку. Видела, как на крыше этого сооружения сварщик работал. Уже многое сделано: тут не только стены, но и окна, - переживает местная жительница Светлана.
Претензий к стройке у сибиряков немало: прежде всего, павильон возводят на территории, которая предназначена для обслуживания дома. Кроме того, под ним находится канализационные люк. Да и само здание загораживает обзор при выезде авто со двора, а зимой оно будет мешать уборке снега.
Местные жители уже написали жалобу в администрацию Советского района, а чиновники в свою очередь обратились в прокуратуру. Пока решения правоохранителей о том, что дальше будет со строящимся павильоном, нет.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU